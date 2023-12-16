Жительница города Белебей (Республика Башкирия) Ирина Хакимова пропала 13 декабря 2023 года. По информации волонтеров женщина может находится в Ямало-Ненецком автономном округе.
«Пропала Хакимова Ирина Вагизовна, 27 лет. Город Белебей, Республика Башкортостан. Может находиться в ЯНАО. С 13 декабря 2023 года ее местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале поисково-спасательного отряда «Ямал».
Пропавшая нуждается в медицинской помощи. Рост женщины 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, карие глаза. Была одета в серую куртку, черные сапоги и синюю шапку. Любые сведения о ее местонахождении можно сообщить по телефону горячей линии 8-937-3102-112 или по номеру 112.
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