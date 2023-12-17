Пермячка взыскала деньги с врачей за ошибки в лечении ее сына с инсультом

Истец отсудила 250 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Жительница Пермского края хотела взыскать 500 тысяч рублей с врачей, которые якобы совершили ошибки в лечении ее сына, но суд заставил выплатить ответчиков лишь 250 тысяч. После госпитализации выяснилось, что у несовершеннолетнего ишемический инсульт, сообщается в материалах дела.

«Свердловский районный суд постановлял взыскать по 15 тысяч рублей с ответчиков в качестве компенсации морального вреда, в связи с чем истец подала апелляцию, запросив 500 тысяч рублей. Изменить решение суда и взыскать компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, отказать в остальной части требований», — указано на сайте Пермского краевого суда.

Истец указала, что ее ребенок начал жаловаться на головную боль и насморк, после чего педиатр поставил ему диагноз «ОРВИ». Из-за того, что головная боль не прекращалась, на дом были вызваны медики, назначившие лечение. Позже в больнице несовершеннолетнего осмотрел невролог, выписавший лекарства. Состояние ребенка ухудшилось, поэтому скорую вызвали повторно, но она не приехала. В больнице истцу и ее сыну также отказали в приеме. В течение нескольких недель состояние ребенка не улучшалось, из-за чего его госпитализировали с диагнозом «Тромб-ишемический инсульт».

По мнению истца, врачи допускали дефекты оказания медпомощи на всех этапах лечения. Представители ответчиков в суде возражали против требований женщины. Эксперты судебно-медицинской экспертизы выявили нарушения врачей, указав, что они не госпитализировали несовершеннолетнего при наличии длительного периода жалоб, неясного диагноза и отсутствия эффекта от назначенного лечения.