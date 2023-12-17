17 декабря 2023

Россия заполучила секретные документы СБУ

В ДНР нашли тайник с секретными документами СБУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, документы, законопроект, закон, бумаги к заседанию, заседение
Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по проверке информации Фото:

Российские силовики нашли тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ) в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

«В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота в Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации перед началом СВО», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе изучения документов удалось получить сведения о лицах, которые причастны к деятельности украинских спецслужб. По проверке информации в данный момент проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, дополнили в ведомстве.

В Херсоне ранее также были обнаружены секретные документы СБУ. Некоторые из них были связаны с деятельностью СБУ по оказанию давления на представителей Украинской православной церкви. Документы были получены под грифом «совершенно секретно».

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Российские силовики нашли тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ) в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило региональное управление ФСБ. «В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота в Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации перед началом СВО», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости. Отмечается, что в ходе изучения документов удалось получить сведения о лицах, которые причастны к деятельности украинских спецслужб. По проверке информации в данный момент проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, дополнили в ведомстве. В Херсоне ранее также были обнаружены секретные документы СБУ. Некоторые из них были связаны с деятельностью СБУ по оказанию давления на представителей Украинской православной церкви. Документы были получены под грифом «совершенно секретно».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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