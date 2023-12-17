Россия заполучила секретные документы СБУ

В ДНР нашли тайник с секретными документами СБУ

18 декабря 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по проверке информации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские силовики нашли тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ) в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило региональное управление ФСБ. «В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота в Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации перед началом СВО», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости. Отмечается, что в ходе изучения документов удалось получить сведения о лицах, которые причастны к деятельности украинских спецслужб. По проверке информации в данный момент проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, дополнили в ведомстве.



В Херсоне ранее также были обнаружены секретные документы СБУ. Некоторые из них были связаны с деятельностью СБУ по оказанию давления на представителей Украинской православной церкви. Документы были получены под грифом «совершенно секретно».

Российские силовики нашли тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ) в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило региональное управление ФСБ. «В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота в Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации перед началом СВО», — сказано в сообщении. Передает РИА Новости. Отмечается, что в ходе изучения документов удалось получить сведения о лицах, которые причастны к деятельности украинских спецслужб. По проверке информации в данный момент проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, дополнили в ведомстве. В Херсоне ранее также были обнаружены секретные документы СБУ. Некоторые из них были связаны с деятельностью СБУ по оказанию давления на представителей Украинской православной церкви. Документы были получены под грифом «совершенно секретно».