17 декабря 2023
16 декабря 2023

Челябинцы предложили делать напитки для диабетиков из отходов куриного мяса

© Служба новостей «URA.RU»
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Птицефабрика "Рефтинская". Свердловская область, Рефтинский, птицефабрика, мясо птицы, мясо курицы, пищевая промышленность
Напиток из куриных отходов будет полезен диабетикам Фото:

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили технологию создания полезных напитков для диабетиков из отходов куриного мяса и творожной сыворотки. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, смесь подойдет и для создания пленок.

«На выставке в ЮУрГУ показали гидролизат отходов мясоперерабатывающей промышленности. Был продемонстрирован гидролизат субпродуктов птицы и творожной сыворотки, содержащий уникальные биоактивные вещества», — сообщили в минсельхозе.

Ставшая постоянно действующей экспозиция научных достижения вуза также пополнилась посудой из спрессованных отходов переработки сельскохозяйственных культур. Использовали зерновой шрот и отруби. После добавления в стаканчики и тарелки биополимерного композита получили прочные изделия, устойчивые к воздействию влаги. При утилизации посуда будет полностью разлагаться за 28 дней на безопасные вещества: углекислый газ, биомассу и воду. Из того же сырья можно делать упаковочную пленку. Пакеты из нее смогут выдержать груз до 30 кг. В настоящий момент ученые дорабатывают оборудование для производства биоразлагаемых пакетов.

Еще одной перспективной разработкой стало создание пищевого ингредиента на основе картофельного крахмала для снижения риска онкозаболеваний. Также в университете экспериментируют с изготовлением эмульсионных мясных фаршей для колбасного производства.

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Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили технологию создания полезных напитков для диабетиков из отходов куриного мяса и творожной сыворотки. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, смесь подойдет и для создания пленок. «На выставке в ЮУрГУ показали гидролизат отходов мясоперерабатывающей промышленности. Был продемонстрирован гидролизат субпродуктов птицы и творожной сыворотки, содержащий уникальные биоактивные вещества», — сообщили в минсельхозе. Ставшая постоянно действующей экспозиция научных достижения вуза также пополнилась посудой из спрессованных отходов переработки сельскохозяйственных культур. Использовали зерновой шрот и отруби. После добавления в стаканчики и тарелки биополимерного композита получили прочные изделия, устойчивые к воздействию влаги. При утилизации посуда будет полностью разлагаться за 28 дней на безопасные вещества: углекислый газ, биомассу и воду. Из того же сырья можно делать упаковочную пленку. Пакеты из нее смогут выдержать груз до 30 кг. В настоящий момент ученые дорабатывают оборудование для производства биоразлагаемых пакетов. Еще одной перспективной разработкой стало создание пищевого ингредиента на основе картофельного крахмала для снижения риска онкозаболеваний. Также в университете экспериментируют с изготовлением эмульсионных мясных фаршей для колбасного производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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