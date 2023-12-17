Пермских подростков обвинили в заказных поджогах

18 декабря 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Делом занимались спецслужбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции и ФСБ в Чайковском Пермского края задержали двух 15-летних подростков. Их обвиняют в поджоге трансформаторной подстанции, а также аппаратуры местного СМИ. По версии полиции, обвиняемые действовали по указанию работодателя, которого нашли через интернет. «Один из несовершеннолетних через интернет нашел подработку. С ним через один из мессенджеров связывался „работодатель“ и предложил за денежное вознаграждение совершать поджоги, снимать свои действия на видео и направлять ему видеозапись, как подтверждение выполненной работы. Молодой человек рассказал об этом своему приятелю и предложил ему работать вместе, а полученные деньги делить между собой, тот согласился», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Первым объектом атаки стала одна из городских трансформаторных подстанций подачи электроснабжения. Вторым — железный контейнер с аппаратурой, принадлежащий одному из местных СМИ. По данным полиции, задержанные признались в преступлениях. Материальный ущерб уже возместили их родители. Уголовное дело направлено в суд.

Сотрудники полиции и ФСБ в Чайковском Пермского края задержали двух 15-летних подростков. Их обвиняют в поджоге трансформаторной подстанции, а также аппаратуры местного СМИ. По версии полиции, обвиняемые действовали по указанию работодателя, которого нашли через интернет. «Один из несовершеннолетних через интернет нашел подработку. С ним через один из мессенджеров связывался „работодатель“ и предложил за денежное вознаграждение совершать поджоги, снимать свои действия на видео и направлять ему видеозапись, как подтверждение выполненной работы. Молодой человек рассказал об этом своему приятелю и предложил ему работать вместе, а полученные деньги делить между собой, тот согласился», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Первым объектом атаки стала одна из городских трансформаторных подстанций подачи электроснабжения. Вторым — железный контейнер с аппаратурой, принадлежащий одному из местных СМИ. По данным полиции, задержанные признались в преступлениях. Материальный ущерб уже возместили их родители. Уголовное дело направлено в суд.