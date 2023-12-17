17 декабря 2023
16 декабря 2023

Пермских подростков обвинили в заказных поджогах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, автобус, спецоперация, обыск, госбезопасность
Делом занимались спецслужбы Фото:

Сотрудники полиции и ФСБ в Чайковском Пермского края задержали двух 15-летних подростков. Их обвиняют в поджоге трансформаторной подстанции, а также аппаратуры местного СМИ. По версии полиции, обвиняемые действовали по указанию работодателя, которого нашли через интернет.

«Один из несовершеннолетних через интернет нашел подработку. С ним через один из мессенджеров связывался „работодатель“ и предложил за денежное вознаграждение совершать поджоги, снимать свои действия на видео и направлять ему видеозапись, как подтверждение выполненной работы. Молодой человек рассказал об этом своему приятелю и предложил ему работать вместе, а полученные деньги делить между собой, тот согласился», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Первым объектом атаки стала одна из городских трансформаторных подстанций подачи электроснабжения. Вторым — железный контейнер с аппаратурой, принадлежащий одному из местных СМИ. По данным полиции, задержанные признались в преступлениях. Материальный ущерб уже возместили их родители. Уголовное дело направлено в суд.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции и ФСБ в Чайковском Пермского края задержали двух 15-летних подростков. Их обвиняют в поджоге трансформаторной подстанции, а также аппаратуры местного СМИ. По версии полиции, обвиняемые действовали по указанию работодателя, которого нашли через интернет. «Один из несовершеннолетних через интернет нашел подработку. С ним через один из мессенджеров связывался „работодатель“ и предложил за денежное вознаграждение совершать поджоги, снимать свои действия на видео и направлять ему видеозапись, как подтверждение выполненной работы. Молодой человек рассказал об этом своему приятелю и предложил ему работать вместе, а полученные деньги делить между собой, тот согласился», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Первым объектом атаки стала одна из городских трансформаторных подстанций подачи электроснабжения. Вторым — железный контейнер с аппаратурой, принадлежащий одному из местных СМИ. По данным полиции, задержанные признались в преступлениях. Материальный ущерб уже возместили их родители. Уголовное дело направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...