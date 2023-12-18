Полковник Макгрегор указал на провальную тактику Зеленского

Полковник Макгрегор: Зеленский лишает украинцев жизни вместо заключения мира

18 декабря 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Полковник Макгрегор считает, что позиция Зеленского ведет к истреблению украинцев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский вместо проведения переговоров с Россией лишает украинцев жизни. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Зеленский потратил миллиарды на продолжение конфликта, несмотря на то, что мирное соглашение было так близко. Мы знаем, что украинцы потеряли 500 тысяч человек, может быть, больше», — написал Дуглас Макгрегор в соцсети X. По его словам, этого достаточно, чтобы уничтожить любую страну. Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский говорил о том, что украинцы осознали, что Зеленский ведет страну в пропасть. По его словам, поддержка Зеленского стремительно снижается, достигая таких микроскопических значений, о которых украинским СМИ даже неудобно писать.

Президент Украины Владимир Зеленский вместо проведения переговоров с Россией лишает украинцев жизни. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Зеленский потратил миллиарды на продолжение конфликта, несмотря на то, что мирное соглашение было так близко. Мы знаем, что украинцы потеряли 500 тысяч человек, может быть, больше», — написал Дуглас Макгрегор в соцсети X. По его словам, этого достаточно, чтобы уничтожить любую страну. Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский говорил о том, что украинцы осознали, что Зеленский ведет страну в пропасть. По его словам, поддержка Зеленского стремительно снижается, достигая таких микроскопических значений, о которых украинским СМИ даже неудобно писать.