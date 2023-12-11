Полянский: украинцы осознали, что Зеленский ведет страну в пропасть

12 декабря 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

Украинцы все меньше поддерживают киевский режим, заявил Полянский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Украины стали меньше поддерживать президента Владимира Зеленского, который бросил народ «на алтарь западных геополитических интересов». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Поддержка [жителей Украины] антинародной украинской власти [Владимира Зеленского], бросившей свой народ на алтарь западных геополитических интересов, стремительно снижается, достигая таких микроскопических значений, о которых украинским СМИ даже неудобно писать», — передают слова дипламата журналисты ТАСС. Он добавил, что сказывается на это то, что президент «несколько раз обманул и продолжает обманывать украинцев». Польский писатель и политолог Щепан Твардох заявлял, что Вооруженные силы Украины ненавидят президента Зеленского из-за его ошибочных военных решений. Ситуацию усугубляет и тот факт, что военные выражают свою поддержку главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному. Около 43% граждан страны считают, что Украина в конфликте с Россией должна вернуться к границам 1991 года. Остальные 57% не поддержали подобные планы Владимира Зеленского по территориям.

Житель Украины стали меньше поддерживать президента Владимира Зеленского, который бросил народ «на алтарь западных геополитических интересов». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Поддержка [жителей Украины] антинародной украинской власти [Владимира Зеленского], бросившей свой народ на алтарь западных геополитических интересов, стремительно снижается, достигая таких микроскопических значений, о которых украинским СМИ даже неудобно писать», — передают слова дипламата журналисты ТАСС. Он добавил, что сказывается на это то, что президент «несколько раз обманул и продолжает обманывать украинцев». Польский писатель и политолог Щепан Твардох заявлял, что Вооруженные силы Украины ненавидят президента Зеленского из-за его ошибочных военных решений. Ситуацию усугубляет и тот факт, что военные выражают свою поддержку главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному. Около 43% граждан страны считают, что Украина в конфликте с Россией должна вернуться к границам 1991 года. Остальные 57% не поддержали подобные планы Владимира Зеленского по территориям.