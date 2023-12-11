Житель Украины стали меньше поддерживать президента Владимира Зеленского, который бросил народ «на алтарь западных геополитических интересов». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Поддержка [жителей Украины] антинародной украинской власти [Владимира Зеленского], бросившей свой народ на алтарь западных геополитических интересов, стремительно снижается, достигая таких микроскопических значений, о которых украинским СМИ даже неудобно писать», — передают слова дипламата журналисты ТАСС. Он добавил, что сказывается на это то, что президент «несколько раз обманул и продолжает обманывать украинцев».
Польский писатель и политолог Щепан Твардох заявлял, что Вооруженные силы Украины ненавидят президента Зеленского из-за его ошибочных военных решений. Ситуацию усугубляет и тот факт, что военные выражают свою поддержку главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному. Около 43% граждан страны считают, что Украина в конфликте с Россией должна вернуться к границам 1991 года. Остальные 57% не поддержали подобные планы Владимира Зеленского по территориям.
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