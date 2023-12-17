Курганского полицейского заподозрили в мошенничестве из-за жилья брата

Курганская полиция судится с сотрудником из-за командировочных

18 декабря 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Курганскому полицейскому не желают платить деньги за аренду жилья у брата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганском областном суде рассматривается апелляция УМВД региона по делу о выплате командировочных сотруднику. Мужчина отсудил у ведомства средства на проживание в поездке, однако там считают, что денег он не тратил, поскольку жил у брата бесплатно. Подробности дела опубликовал telegram-канал Ural Mash. «Отдел должен майору 151 тыс. Но в МВД узнали: командированному сдавал квартиру его брат», — говорится в сообщении. В отношении сотрудника теперь могут возбудить уголовное дело о мошенничестве. Спор возник во время изучения материалов о командировке сотрудника куртамышского отдела полиции. Источники канала предполагают, что он мог проживать в квартире у брата бесплатно. Мужчина же отсудил средства у работодателя за аренду. В настоящее время работодатель оспаривает решение о выплатах. Редакция URA.RU обратилась в управление МВД региона за разъяснениями. В ведомстве пообещали предоставить ответ позднее. Ранее URA.RU сообщало, что курганский полицейский добился выплаты средств за командировку. Мужчина три месяца жил на квартире, но деньги за аренду ему возмещать не стали. Тогда он обратился в суд и частично выиграл дело.

В Курганском областном суде рассматривается апелляция УМВД региона по делу о выплате командировочных сотруднику. Мужчина отсудил у ведомства средства на проживание в поездке, однако там считают, что денег он не тратил, поскольку жил у брата бесплатно. Подробности дела опубликовал telegram-канал Ural Mash. «Отдел должен майору 151 тыс. Но в МВД узнали: командированному сдавал квартиру его брат», — говорится в сообщении. В отношении сотрудника теперь могут возбудить уголовное дело о мошенничестве. Спор возник во время изучения материалов о командировке сотрудника куртамышского отдела полиции. Источники канала предполагают, что он мог проживать в квартире у брата бесплатно. Мужчина же отсудил средства у работодателя за аренду. В настоящее время работодатель оспаривает решение о выплатах. Редакция URA.RU обратилась в управление МВД региона за разъяснениями. В ведомстве пообещали предоставить ответ позднее. Ранее URA.RU сообщало, что курганский полицейский добился выплаты средств за командировку. Мужчина три месяца жил на квартире, но деньги за аренду ему возмещать не стали. Тогда он обратился в суд и частично выиграл дело.