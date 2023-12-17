В ЯНАО под лед провалилась техника с вахтовиками. Видео

18 декабря 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

В Шурышкарском районе под лед провалилась техника с вахтовиками Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Шурышкарском районе ЯНАО на реке Сыня провалились под лед тракторы и автобус с вахтовиками. О происшествии сообщается в социальных сетях. «Рядом с деревней Ямгорт Шурышкарского района ушли под лед два трактора и вахтовый автобус. Многотонные машины не смогли проехать по реке Сыня и утонули», — сообщается в группе «Типичный Новый Порт» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы происшествия сообщают, что пострадавших не было. Люди успели выбраться из тонущей техники. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства пояснили, что происшествие произошло 16 декабря на реке Сыня. Три единицы техники, принадлежащей МУП «СпецТрансСервис» (два трактора К-701, автомобиль КАМАЗ), провалились в наледь. В настоящее время один трактор и автомобиль из наледи эвакуированы, планируется поднятие оставшегося трактора. Техника и рабочие были задействованы для проведения работ по обустройству зимника, погибших и пострадавших нет.

В Шурышкарском районе ЯНАО на реке Сыня провалились под лед тракторы и автобус с вахтовиками. О происшествии сообщается в социальных сетях. «Рядом с деревней Ямгорт Шурышкарского района ушли под лед два трактора и вахтовый автобус. Многотонные машины не смогли проехать по реке Сыня и утонули», — сообщается в группе «Типичный Новый Порт» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы происшествия сообщают, что пострадавших не было. Люди успели выбраться из тонущей техники. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства пояснили, что происшествие произошло 16 декабря на реке Сыня. Три единицы техники, принадлежащей МУП «СпецТрансСервис» (два трактора К-701, автомобиль КАМАЗ), провалились в наледь. В настоящее время один трактор и автомобиль из наледи эвакуированы, планируется поднятие оставшегося трактора. Техника и рабочие были задействованы для проведения работ по обустройству зимника, погибших и пострадавших нет.