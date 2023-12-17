17 декабря 2023
16 декабря 2023

В ЯНАО патрули природоохраны ищут «черных лесорубов». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Процедура приобретения новогодней ёлки. Свердловская область, Березовский, елка, деревья, лес, сосна
В ЯНАО патрули охраняют лес от браконьеров, желающих срубить елку Фото:

В ЯНАО сотрудники природоохраны совместно с полицейскими и казаками продолжают патрулировать лесные участки против «черных лесорубов», которые спиливают ели без разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента природы.

«С 1 декабря на Ямале стартовала „елочная кампания“, в рамках которой жители нашего округа могут законно получить настоящую елку к Новому году. Мы проводим различные мероприятия, чтобы найти „черных лесорубов“», — сообщает пресс-служба депприроды ЯНАО в официальном telegram-канале.

На некоторых лесных делянках установлены камеры видеонаблюдения. Сотрудники природоохраны совместно с полицейскими и казачеством организовывают патрули. На сегодняшний день нарушителей не найдено, что по мнению ведомства, говорит о высокой законопослушности ямальцев. Практика патрулирования продолжится до 31 декабря.

Жители ЯНАО могут законно срубить живую елку к Новому году. Стоимость зависит от высоты дерева.

Патрули при участии полиции и общественников патрулируют лес
Патрули при участии полиции и общественников патрулируют лес
Фото:

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В ЯНАО сотрудники природоохраны совместно с полицейскими и казаками продолжают патрулировать лесные участки против «черных лесорубов», которые спиливают ели без разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента природы. «С 1 декабря на Ямале стартовала „елочная кампания“, в рамках которой жители нашего округа могут законно получить настоящую елку к Новому году. Мы проводим различные мероприятия, чтобы найти „черных лесорубов“», — сообщает пресс-служба депприроды ЯНАО в официальном telegram-канале. На некоторых лесных делянках установлены камеры видеонаблюдения. Сотрудники природоохраны совместно с полицейскими и казачеством организовывают патрули. На сегодняшний день нарушителей не найдено, что по мнению ведомства, говорит о высокой законопослушности ямальцев. Практика патрулирования продолжится до 31 декабря. Жители ЯНАО могут законно срубить живую елку к Новому году. Стоимость зависит от высоты дерева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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