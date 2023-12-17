В ЯНАО патрули природоохраны ищут «черных лесорубов». Фото

18 декабря 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

В ЯНАО патрули охраняют лес от браконьеров, желающих срубить елку Фото: Анна Майорова © URA.RU В ЯНАО сотрудники природоохраны совместно с полицейскими и казаками продолжают патрулировать лесные участки против «черных лесорубов», которые спиливают ели без разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента природы. «С 1 декабря на Ямале стартовала „елочная кампания“, в рамках которой жители нашего округа могут законно получить настоящую елку к Новому году. Мы проводим различные мероприятия, чтобы найти „черных лесорубов“», — сообщает пресс-служба депприроды ЯНАО в официальном telegram-канале. На некоторых лесных делянках установлены камеры видеонаблюдения. Сотрудники природоохраны совместно с полицейскими и казачеством организовывают патрули. На сегодняшний день нарушителей не найдено, что по мнению ведомства, говорит о высокой законопослушности ямальцев. Практика патрулирования продолжится до 31 декабря. Жители ЯНАО могут законно срубить живую елку к Новому году. Стоимость зависит от высоты дерева. Патрули при участии полиции и общественников патрулируют лес Фото: telegram-канал «Департамент природных ресурсов ЯНАО» — https://t.me/dprryanao/1829

В ЯНАО сотрудники природоохраны совместно с полицейскими и казаками продолжают патрулировать лесные участки против «черных лесорубов», которые спиливают ели без разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента природы. «С 1 декабря на Ямале стартовала „елочная кампания“, в рамках которой жители нашего округа могут законно получить настоящую елку к Новому году. Мы проводим различные мероприятия, чтобы найти „черных лесорубов“», — сообщает пресс-служба депприроды ЯНАО в официальном telegram-канале. На некоторых лесных делянках установлены камеры видеонаблюдения. Сотрудники природоохраны совместно с полицейскими и казачеством организовывают патрули. На сегодняшний день нарушителей не найдено, что по мнению ведомства, говорит о высокой законопослушности ямальцев. Практика патрулирования продолжится до 31 декабря. Жители ЯНАО могут законно срубить живую елку к Новому году. Стоимость зависит от высоты дерева.