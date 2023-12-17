Пермский губернатор установил предельный рост цен на ЖКХ в 2024 году

В Пермском крае коммуналка подорожает в июле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Услуги ЖКХ в Пермском крае подорожают с 1 июля 2024 года. Максимальный допустимый рост составит не более 15,1%. Предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги утвердил глава региона Дмитрий Махонин.

«Утвердить прилагаемые предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермского края на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года. Во втором полугодии до 15, 1%» — говорится в указе губернатора.

Индексации подлежат холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. Показатель в 15,1% — это максимально возможный рост платы за услуги ЖКХ в отдельных муниципалитетах. В среднем же по краю увеличение стоимости не должно превышать 10,2% — согласно распоряжению правительства России от 10 ноября 2023 года.

Экономисты подсчитали, что в среднем на оплату счетов нужно будет закладывать на 500 — 550 рублей больше, чем годом ранее. Подорожают услуги ЖКХ с 1 июля 2024 года. Предыдущая индексация тарифов прошла 1 декабря 2022 года.

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