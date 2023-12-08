08 декабря 2023

Российское правительство перевело Березники на новый метод формирования тарифа на тепло

Михаил Мишустин отнес Березники к ценовой зоне образования
© Служба новостей «URA.RU»
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Березники отнесут к ценовой зоне образования тарифов на теплоснабжение Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отнес Березники в Пермском крае к ценовой зоне образования, которая предусматривает переход от государственного регулирования тарифов на тепло к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Распоряжение правительства РФ. Отнести муниципальное образование „город Березники“ к ценовой зоне образования», — указано в документе.

При ценовой зоне образования предусмотрен переход от государственного регулирования тарифов на тепло к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Предельный уровень рассчитывается при сопоставлении эталонных показателей со стоимостью альтернативного централизованного теплоснабжения. Выходит, что цена теплоснабжения для потребителя не может быть выше стоимости альтернативного теплоснабжения.

Власти Пермского края собираются изменить цены на тепловую энергию. В зависимости от поставщика энергоресурса они могут вырасти на 10% и выше, начиная со второго полугодия 2024 года, следует из проекта постановления регионального министерства тарифного регулирования и энергетики.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отнес Березники в Пермском крае к ценовой зоне образования, которая предусматривает переход от государственного регулирования тарифов на тепло к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. «Распоряжение правительства РФ. Отнести муниципальное образование „город Березники“ к ценовой зоне образования», — указано в документе. При ценовой зоне образования предусмотрен переход от государственного регулирования тарифов на тепло к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Предельный уровень рассчитывается при сопоставлении эталонных показателей со стоимостью альтернативного централизованного теплоснабжения. Выходит, что цена теплоснабжения для потребителя не может быть выше стоимости альтернативного теплоснабжения. Власти Пермского края собираются изменить цены на тепловую энергию. В зависимости от поставщика энергоресурса они могут вырасти на 10% и выше, начиная со второго полугодия 2024 года, следует из проекта постановления регионального министерства тарифного регулирования и энергетики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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