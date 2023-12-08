Российское правительство перевело Березники на новый метод формирования тарифа на тепло

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отнес Березники в Пермском крае к ценовой зоне образования, которая предусматривает переход от государственного регулирования тарифов на тепло к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
«Распоряжение правительства РФ. Отнести муниципальное образование „город Березники“ к ценовой зоне образования», — указано в документе.
При ценовой зоне образования предусмотрен переход от государственного регулирования тарифов на тепло к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Предельный уровень рассчитывается при сопоставлении эталонных показателей со стоимостью альтернативного централизованного теплоснабжения. Выходит, что цена теплоснабжения для потребителя не может быть выше стоимости альтернативного теплоснабжения.
Власти Пермского края собираются изменить цены на тепловую энергию. В зависимости от поставщика энергоресурса они могут вырасти на 10% и выше, начиная со второго полугодия 2024 года, следует из проекта постановления регионального министерства тарифного регулирования и энергетики.
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