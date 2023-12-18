Baza: в Самаре задержан глава ГУ МЧС по подозрению во взятках

18 декабря 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала Олега Бойко, начальника ГУ МЧС по Самарской области — его подозревают в вымогательстве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Самаре задержан глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. Информацию передает telegram-канал Baza. «По предварительным данным, его подозревают в том, что он требовал от подчиненных делиться с ним частью денег, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности», — говорится в telegram-канале. Речь может идти о десятках миллионов рублей. Ранее следствие закончило дело о взятке генералу армии ПВО Константина Огиенко. Его обвиняли в получении взятки за земли оборонного назначения. За это Огиенко получил 500 тысяч рублей через посредников.

В Самаре задержан глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. Информацию передает telegram-канал Baza. «По предварительным данным, его подозревают в том, что он требовал от подчиненных делиться с ним частью денег, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности», — говорится в telegram-канале. Речь может идти о десятках миллионов рублей. Ранее следствие закончило дело о взятке генералу армии ПВО Константина Огиенко. Его обвиняли в получении взятки за земли оборонного назначения. За это Огиенко получил 500 тысяч рублей через посредников.