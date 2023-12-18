Baza: в Самаре задержан глава ГУ МЧС по подозрению во взятках

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ФСБ задержала Олега Бойко, начальника ГУ МЧС по Самарской области — его подозревают в вымогательстве Фото:

В Самаре задержан глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. Информацию передает telegram-канал Baza.

«По предварительным данным, его подозревают в том, что он требовал от подчиненных делиться с ним частью денег, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности», — говорится в telegram-канале. Речь может идти о десятках миллионов рублей.

Ранее следствие закончило дело о взятке генералу армии ПВО Константина Огиенко. Его обвиняли в получении взятки за земли оборонного назначения. За это Огиенко получил 500 тысяч рублей через посредников.

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В Самаре задержан глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. Информацию передает telegram-канал Baza. «По предварительным данным, его подозревают в том, что он требовал от подчиненных делиться с ним частью денег, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности», — говорится в telegram-канале. Речь может идти о десятках миллионов рублей. Ранее следствие закончило дело о взятке генералу армии ПВО Константина Огиенко. Его обвиняли в получении взятки за земли оборонного назначения. За это Огиенко получил 500 тысяч рублей через посредников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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