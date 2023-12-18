Baza: в Самаре задержан глава ГУ МЧС по подозрению во взятках

ФСБ задержала Олега Бойко, начальника ГУ МЧС по Самарской области — его подозревают в вымогательстве
В Самаре задержан глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. Информацию передает telegram-канал Baza.
«По предварительным данным, его подозревают в том, что он требовал от подчиненных делиться с ним частью денег, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности», — говорится в telegram-канале. Речь может идти о десятках миллионов рублей.
Ранее следствие закончило дело о взятке генералу армии ПВО Константина Огиенко. Его обвиняли в получении взятки за земли оборонного назначения. За это Огиенко получил 500 тысяч рублей через посредников.
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