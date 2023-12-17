Из Челябинска возобновляют рейсы в Калининград

Рейс будут обслуживать Boeing 737 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из Челябинска в 2024 году возобновятся рейсы в Калининград. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

«С 20 января из Челябинска возобновляются рейсы в Калининград. Полеты будет выполнять авиакомпания „Смартавиа“ с частотой один рейс в неделю», — сообщили в пресс-службе.

По 2 марта полеты в обе стороны планируются по субботам, с 7 марта вылет из Калининграда по четвергам, прибытие в Челябинск по пятницам.

Рейс заявлен до конца летнего сезона 2024 года. Выполнять его будут самолеты Boeing 737-700. Время в пути составит чуть более четырех часов. Стоимость билетов стартует от 6450 рублей.

Из Челябинска в Калининград можно было улететь в 2022-м и начале 2023 года. Потом авиасообщение прекратилось.