Бастрыкин вмешался в дело о гибели ребенка из-за неверного диагноза в ХМАО

18 декабря 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели ребенка в ХМАО. Отец мальчика обратился к руководителю СК, считая, что его сын погиб из-за неверного диагноза. «В интернете опубликовано видеообращение к председателю СК России А.И. Бастрыкину от жителя Югры по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств смерти его малолетнего сына в декабре 2020 года. Отец мальчика полагает, что ребенок скончался в результате неверно установленного диагноза и несвоевременного оказания медицинской помощи. До настоящего времени к ответственности никто не привлечен», — говорится в telegram-канале инфоцентра СК России. Бастрыкин потребовал от руководства окружного СК доклад о результатах работы и объяснения о причинах задержек по делу. Кроме того, он поручил принять все меры для завершения расследования. Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин потребовал провести проверку по факту несвоевременной медпомощи инвалиду в ХМАО. Мужчина упал во время прогулки и повредил ногу.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели ребенка в ХМАО. Отец мальчика обратился к руководителю СК, считая, что его сын погиб из-за неверного диагноза. «В интернете опубликовано видеообращение к председателю СК России А.И. Бастрыкину от жителя Югры по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств смерти его малолетнего сына в декабре 2020 года. Отец мальчика полагает, что ребенок скончался в результате неверно установленного диагноза и несвоевременного оказания медицинской помощи. До настоящего времени к ответственности никто не привлечен», — говорится в telegram-канале инфоцентра СК России. Бастрыкин потребовал от руководства окружного СК доклад о результатах работы и объяснения о причинах задержек по делу. Кроме того, он поручил принять все меры для завершения расследования. Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин потребовал провести проверку по факту несвоевременной медпомощи инвалиду в ХМАО. Мужчина упал во время прогулки и повредил ногу.