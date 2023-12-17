17 декабря 2023
16 декабря 2023

Бастрыкин вмешался в дело о гибели ребенка из-за неверного диагноза в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели ребенка в ХМАО. Отец мальчика обратился к руководителю СК, считая, что его сын погиб из-за неверного диагноза.

«В интернете опубликовано видеообращение к председателю СК России А.И. Бастрыкину от жителя Югры по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств смерти его малолетнего сына в декабре 2020 года. Отец мальчика полагает, что ребенок скончался в результате неверно установленного диагноза и несвоевременного оказания медицинской помощи. До настоящего времени к ответственности никто не привлечен», — говорится в telegram-канале инфоцентра СК России.

Бастрыкин потребовал от руководства окружного СК доклад о результатах работы и объяснения о причинах задержек по делу. Кроме того, он поручил принять все меры для завершения расследования.

Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин потребовал провести проверку по факту несвоевременной медпомощи инвалиду в ХМАО. Мужчина упал во время прогулки и повредил ногу.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели ребенка в ХМАО. Отец мальчика обратился к руководителю СК, считая, что его сын погиб из-за неверного диагноза. «В интернете опубликовано видеообращение к председателю СК России А.И. Бастрыкину от жителя Югры по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств смерти его малолетнего сына в декабре 2020 года. Отец мальчика полагает, что ребенок скончался в результате неверно установленного диагноза и несвоевременного оказания медицинской помощи. До настоящего времени к ответственности никто не привлечен», — говорится в telegram-канале инфоцентра СК России. Бастрыкин потребовал от руководства окружного СК доклад о результатах работы и объяснения о причинах задержек по делу. Кроме того, он поручил принять все меры для завершения расследования. Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин потребовал провести проверку по факту несвоевременной медпомощи инвалиду в ХМАО. Мужчина упал во время прогулки и повредил ногу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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