Бастрыкин потребовал провести проверку по факту несвоевременной медпомощи инвалиду в ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сообщениям СМИ о неоказании своевременной медпомощи замерзавшему на улице 69-летнему жителю Сургута (ХМАО). Об этом сообщает официальный telegram-канал федерального ведомства «Следком».
«В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа 69-летний мужчина с инвалидностью упал во время прогулки. Пострадавшему с подозрением на перелом ноги прохожие вызвали скорую медицинскую помощь, однако медики прибыли спустя длительное время. В СМИ сообщается, что это чуть не привело к обморожению мужчины. С целью проверки изложенных сведений следственными органами СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организована проверка», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале.
Ранее Бастрыкин поручил главе СК в ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело в отношении таксиста в Сургуте. По информации силовиков, поссорившись с пассажиркой, водитель-мигрант выкинул ее на улицу из автомобиля.
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