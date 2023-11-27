Бастрыкин потребовал провести проверку по факту несвоевременной медпомощи инвалиду в ХМАО

История с едва незамерзшим на улице инвалидом в ХМАО заинтересовала Бастрыкина

28 ноября 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

История с почти замерзшим инвалидом, ждавшем помощи заинтересовала Бастрыкина Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сообщениям СМИ о неоказании своевременной медпомощи замерзавшему на улице 69-летнему жителю Сургута (ХМАО). Об этом сообщает официальный telegram-канал федерального ведомства «Следком». «В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа 69-летний мужчина с инвалидностью упал во время прогулки. Пострадавшему с подозрением на перелом ноги прохожие вызвали скорую медицинскую помощь, однако медики прибыли спустя длительное время. В СМИ сообщается, что это чуть не привело к обморожению мужчины. С целью проверки изложенных сведений следственными органами СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организована проверка», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Ранее Бастрыкин поручил главе СК в ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело в отношении таксиста в Сургуте. По информации силовиков, поссорившись с пассажиркой, водитель-мигрант выкинул ее на улицу из автомобиля.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сообщениям СМИ о неоказании своевременной медпомощи замерзавшему на улице 69-летнему жителю Сургута (ХМАО). Об этом сообщает официальный telegram-канал федерального ведомства «Следком». «В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа 69-летний мужчина с инвалидностью упал во время прогулки. Пострадавшему с подозрением на перелом ноги прохожие вызвали скорую медицинскую помощь, однако медики прибыли спустя длительное время. В СМИ сообщается, что это чуть не привело к обморожению мужчины. С целью проверки изложенных сведений следственными органами СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организована проверка», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Ранее Бастрыкин поручил главе СК в ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело в отношении таксиста в Сургуте. По информации силовиков, поссорившись с пассажиркой, водитель-мигрант выкинул ее на улицу из автомобиля.