27 ноября 2023

Бастрыкин потребовал провести проверку по факту несвоевременной медпомощи инвалиду в ХМАО

История с едва незамерзшим на улице инвалидом в ХМАО заинтересовала Бастрыкина
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
История с почти замерзшим инвалидом, ждавшем помощи заинтересовала Бастрыкина Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сообщениям СМИ о неоказании своевременной медпомощи замерзавшему на улице 69-летнему жителю Сургута (ХМАО). Об этом сообщает официальный telegram-канал федерального ведомства «Следком».

«В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа 69-летний мужчина с инвалидностью упал во время прогулки. Пострадавшему с подозрением на перелом ноги прохожие вызвали скорую медицинскую помощь, однако медики прибыли спустя длительное время. В СМИ сообщается, что это чуть не привело к обморожению мужчины. С целью проверки изложенных сведений следственными органами СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организована проверка», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале.

Ранее Бастрыкин поручил главе СК в ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело в отношении таксиста в Сургуте. По информации силовиков, поссорившись с пассажиркой, водитель-мигрант выкинул ее на улицу из автомобиля.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сообщениям СМИ о неоказании своевременной медпомощи замерзавшему на улице 69-летнему жителю Сургута (ХМАО). Об этом сообщает официальный telegram-канал федерального ведомства «Следком». «В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа 69-летний мужчина с инвалидностью упал во время прогулки. Пострадавшему с подозрением на перелом ноги прохожие вызвали скорую медицинскую помощь, однако медики прибыли спустя длительное время. В СМИ сообщается, что это чуть не привело к обморожению мужчины. С целью проверки изложенных сведений следственными органами СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организована проверка», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Ранее Бастрыкин поручил главе СК в ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело в отношении таксиста в Сургуте. По информации силовиков, поссорившись с пассажиркой, водитель-мигрант выкинул ее на улицу из автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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