На челябинской трассе оставили машину с трупом в багажнике

На автодороге между Троцком и селом Степное (Челябинская область) в ночь на 18 декабря инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки и обнаружили в багажнике труп человека. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Автомобиль остановили для проверки документов. После решили проверить багажник и обнаружили там труп человека», — рассказал источник.
По данным URA.RU, удалось установить личность умершего человека. Им оказался 61-летний бездомный. Сейчас выясняется причина его смерти. Но пока фактов, указывающих на криминальный характер, нет.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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