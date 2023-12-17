17 декабря 2023

На челябинской трассе оставили машину с трупом в багажнике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, рейд, дпс
При осмотре автомобиля инспекторы ДПС обнаружили труп в багажнике Фото:

На автодороге между Троцком и селом Степное (Челябинская область) в ночь на 18 декабря инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки и обнаружили в багажнике труп человека. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Автомобиль остановили для проверки документов. После решили проверить багажник и обнаружили там труп человека», — рассказал источник.

По данным URA.RU, удалось установить личность умершего человека. Им оказался 61-летний бездомный. Сейчас выясняется причина его смерти. Но пока фактов, указывающих на криминальный характер, нет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На автодороге между Троцком и селом Степное (Челябинская область) в ночь на 18 декабря инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки и обнаружили в багажнике труп человека. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Автомобиль остановили для проверки документов. После решили проверить багажник и обнаружили там труп человека», — рассказал источник. По данным URA.RU, удалось установить личность умершего человека. Им оказался 61-летний бездомный. Сейчас выясняется причина его смерти. Но пока фактов, указывающих на криминальный характер, нет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...