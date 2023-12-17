На челябинской трассе оставили машину с трупом в багажнике

18 декабря 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

При осмотре автомобиля инспекторы ДПС обнаружили труп в багажнике Фото: Илья Московец © URA.RU На автодороге между Троцком и селом Степное (Челябинская область) в ночь на 18 декабря инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки и обнаружили в багажнике труп человека. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Автомобиль остановили для проверки документов. После решили проверить багажник и обнаружили там труп человека», — рассказал источник. По данным URA.RU, удалось установить личность умершего человека. Им оказался 61-летний бездомный. Сейчас выясняется причина его смерти. Но пока фактов, указывающих на криминальный характер, нет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

На автодороге между Троцком и селом Степное (Челябинская область) в ночь на 18 декабря инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки и обнаружили в багажнике труп человека. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Автомобиль остановили для проверки документов. После решили проверить багажник и обнаружили там труп человека», — рассказал источник. По данным URA.RU, удалось установить личность умершего человека. Им оказался 61-летний бездомный. Сейчас выясняется причина его смерти. Но пока фактов, указывающих на криминальный характер, нет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.