17 декабря 2023

Бывшего свердловского замминистра поместили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Игорю Дубровину. Екатеринбург, дубровин игорь
Игорь Дубровин находится в СИЗО Фото:

Арестованный на десять дней бывший свердловский замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин находится в СИЗО, а не в изоляторе временного содержания. Об этом URA.RU рассказал бывший адвокат чиновника Валерий Заречнов.

«Насколько я понял, его увезли в СИЗО. И это странно: он же не обвиняемый, а лишь подозреваемый. Возможно, его отправили в СИЗО потому, что дело связано с военными», — предположил Заречнов. В Верх-Исетском райсуде не смогли сказать, где находится Дубровин. На этот вопрос не ответили и в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Заречнов защищал Дубровина 16 декабря в суде, на котором экс-замминистра отправили под стражу на десять суток. Об этом попросил представитель следствия, чтобы собрать доказательную базу и предъявить обвинение. Родные задержанного требовали домашнего ареста.

Дубровина задержали 14 декабря в Чите. В тот же день его сняли с поста зампреда правительства Забайкальского края из-за «утраты доверия». Через сутки его доставили в Екатеринбург. Его подозревают в особо крупном хищении денежных средств. По предварительным данным, оно выразилось в установлении фактического контроля за деятельностью общества «Омега-Строй» — подрядчика при строительстве жилья для военных. Точная сумма, которую якобы украл Дубровин, в суде не прозвучала. Адвокат заявлял, что в материалах указано «хищение свыше миллиона рублей».

Игорь Дубровин три года возглавлял свердловское управление капстроительства (до лета 2023-го). Затем он перебрался в Забайкальский край. Пост замминистра строительства Свердловской области он занимал с 2017-го по 2019 год.

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Арестованный на десять дней бывший свердловский замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин находится в СИЗО, а не в изоляторе временного содержания. Об этом URA.RU рассказал бывший адвокат чиновника Валерий Заречнов. «Насколько я понял, его увезли в СИЗО. И это странно: он же не обвиняемый, а лишь подозреваемый. Возможно, его отправили в СИЗО потому, что дело связано с военными», — предположил Заречнов. В Верх-Исетском райсуде не смогли сказать, где находится Дубровин. На этот вопрос не ответили и в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Заречнов защищал Дубровина 16 декабря в суде, на котором экс-замминистра отправили под стражу на десять суток. Об этом попросил представитель следствия, чтобы собрать доказательную базу и предъявить обвинение. Родные задержанного требовали домашнего ареста. Дубровина задержали 14 декабря в Чите. В тот же день его сняли с поста зампреда правительства Забайкальского края из-за «утраты доверия». Через сутки его доставили в Екатеринбург. Его подозревают в особо крупном хищении денежных средств. По предварительным данным, оно выразилось в установлении фактического контроля за деятельностью общества «Омега-Строй» — подрядчика при строительстве жилья для военных. Точная сумма, которую якобы украл Дубровин, в суде не прозвучала. Адвокат заявлял, что в материалах указано «хищение свыше миллиона рублей». Игорь Дубровин три года возглавлял свердловское управление капстроительства (до лета 2023-го). Затем он перебрался в Забайкальский край. Пост замминистра строительства Свердловской области он занимал с 2017-го по 2019 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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