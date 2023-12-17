Мэр Екатеринбурга назвал дату запуска пассажирского движения трамваев в Академический район

Пассажирское движение трамваев в Академический район Екатеринбурга запустят 22 декабря. На линии будут ходить старые вагоны, рассказал на пресс-конференции глава города Алексей Орлов.
По его словам, транспорт будет ходить по «немного подкорректированному» маршруту №1: Вторчермет — Преображенский парк, по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Белореченской, Радищева, 8 Марта и Титова. На линию запустят 15 вагонов. В дальнейшем их заменят новыми — всего власти планируют получить 85 единиц, анонсировал Орлов.
«Очень бы хотелось, чтобы по трамвайной ветке пошли новые трамваи. К сожалению, этого не получилось — недешевое удовольствие. По концессии… Сегодня подготовили необходимый пакет документов. Средства уже предусмотрены и в областном, и в городском бюджете. Необходимо, чтобы приняли решение на федеральном уровне», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU.
Кроме того, мэр сообщил, что сейчас проходит техническая обкатка еще одной новой линии — в микрорайон Солнечный. После Нового года по ней планируют запустить пассажирское движение.
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