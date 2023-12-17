17 декабря 2023

Мэр Екатеринбурга назвал дату запуска пассажирского движения трамваев в Академический район

Трамваи с пассажирами в Академический район Екатеринбурга запустят 22 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Технический старт трамвайному движению в Академическом районе. Екатеринбург, академический район, общественный транспорт, трамвай, трамвай
Трамвайную линию в Академический район достроили на год раньше Фото:

Пассажирское движение трамваев в Академический район Екатеринбурга запустят 22 декабря. На линии будут ходить старые вагоны, рассказал на пресс-конференции глава города Алексей Орлов.

По его словам, транспорт будет ходить по «немного подкорректированному» маршруту №1: Вторчермет — Преображенский парк, по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Белореченской, Радищева, 8 Марта и Титова. На линию запустят 15 вагонов. В дальнейшем их заменят новыми — всего власти планируют получить 85 единиц, анонсировал Орлов.

«Очень бы хотелось, чтобы по трамвайной ветке пошли новые трамваи. К сожалению, этого не получилось — недешевое удовольствие. По концессии… Сегодня подготовили необходимый пакет документов. Средства уже предусмотрены и в областном, и в городском бюджете. Необходимо, чтобы приняли решение на федеральном уровне», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU.

Кроме того, мэр сообщил, что сейчас проходит техническая обкатка еще одной новой линии — в микрорайон Солнечный. После Нового года по ней планируют запустить пассажирское движение.

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Пассажирское движение трамваев в Академический район Екатеринбурга запустят 22 декабря. На линии будут ходить старые вагоны, рассказал на пресс-конференции глава города Алексей Орлов. По его словам, транспорт будет ходить по «немного подкорректированному» маршруту №1: Вторчермет — Преображенский парк, по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Белореченской, Радищева, 8 Марта и Титова. На линию запустят 15 вагонов. В дальнейшем их заменят новыми — всего власти планируют получить 85 единиц, анонсировал Орлов. «Очень бы хотелось, чтобы по трамвайной ветке пошли новые трамваи. К сожалению, этого не получилось — недешевое удовольствие. По концессии… Сегодня подготовили необходимый пакет документов. Средства уже предусмотрены и в областном, и в городском бюджете. Необходимо, чтобы приняли решение на федеральном уровне», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU. Кроме того, мэр сообщил, что сейчас проходит техническая обкатка еще одной новой линии — в микрорайон Солнечный. После Нового года по ней планируют запустить пассажирское движение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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