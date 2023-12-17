Начальник курганского госпиталя рассказал о медпомощи участникам СВО. Видео

Начальник госпиталя Семенов: бойцы СВО получают квалифицированную помощь

18 декабря 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

В Курганском госпитале для ветеранов участников СВО консультируют и проводят диагностику Фото: Анна Майорова © URA.RU Участники СВО получают квалифицированную медицинскую помощь в Курганском областном госпитале для ветеранов войн. Об этом рассказал начальник госпиталя Владимир Семенов. «Ребята получают консультативную помощь, диагностическую помощь, при необходимости получают стационарную помощь. Если это проблемы, которые не могут решиться в госпитале в силу того, что у нас нет нейрохирургии, хирургии, травматологии-ортопедии или челюстно-лицевой хирургии, мы связываемся с нашими коллегами и согласно маршрутизации, установленной департаментом здравоохранения Курганской области, эта категория граждан направляется в соответствующие лечебные учреждения», — сообщил Семенов. По словам Семенова, в курганский госпиталь участники СВО попадают по-разному. Некоторых направляет филиал фонда «Защитники Отечества», с которым сотрудничает госпиталь. Либо ветераны обращаются в лечебные учреждения по месту жительства и им рекомендуют обратиться в госпиталь для получения детальной информации или углубленного обследования. Иногда родственники участников СВО сообщают о необходимой консультации. Профильными направлениями курганского госпиталя является офтальмологическая и гериатрическая помощь.

Участники СВО получают квалифицированную медицинскую помощь в Курганском областном госпитале для ветеранов войн. Об этом рассказал начальник госпиталя Владимир Семенов. «Ребята получают консультативную помощь, диагностическую помощь, при необходимости получают стационарную помощь. Если это проблемы, которые не могут решиться в госпитале в силу того, что у нас нет нейрохирургии, хирургии, травматологии-ортопедии или челюстно-лицевой хирургии, мы связываемся с нашими коллегами и согласно маршрутизации, установленной департаментом здравоохранения Курганской области, эта категория граждан направляется в соответствующие лечебные учреждения», — сообщил Семенов. По словам Семенова, в курганский госпиталь участники СВО попадают по-разному. Некоторых направляет филиал фонда «Защитники Отечества», с которым сотрудничает госпиталь. Либо ветераны обращаются в лечебные учреждения по месту жительства и им рекомендуют обратиться в госпиталь для получения детальной информации или углубленного обследования. Иногда родственники участников СВО сообщают о необходимой консультации. Профильными направлениями курганского госпиталя является офтальмологическая и гериатрическая помощь.