Тюменская топ-чиновница устроилась в департамент инвестполитики Москвы

Чиновница Ольга Романец будет куратором технологических проектов

18 декабря 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Ольга Романец получила должность в московском департаменте Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уволившаяся тюменская чиновница Ольга Романец устроилась на работу в департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменской политике. «Она будет одним из кураторов технологических проектов в особой экономической зоне „Технополис Москва“. Сегодня у нее был первый рабочий день. Работать там Романец позволит опыт, полученный при создании первых индустриальных парков в Тюмени», — сообщил собеседник агентства. URA.RU попыталось подтвердить информацию у Ольги Романец. Называть свою должность и точное место работы она отказалась. Ранее чиновница возглавляла агентство инфраструктурного развития Тюменской области.

Уволившаяся тюменская чиновница Ольга Романец устроилась на работу в департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменской политике. «Она будет одним из кураторов технологических проектов в особой экономической зоне „Технополис Москва“. Сегодня у нее был первый рабочий день. Работать там Романец позволит опыт, полученный при создании первых индустриальных парков в Тюмени», — сообщил собеседник агентства. URA.RU попыталось подтвердить информацию у Ольги Романец. Называть свою должность и точное место работы она отказалась. Ранее чиновница возглавляла агентство инфраструктурного развития Тюменской области.