Тюменская топ-чиновница устроилась в департамент инвестполитики Москвы

Уволившаяся тюменская чиновница Ольга Романец устроилась на работу в департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменской политике.
«Она будет одним из кураторов технологических проектов в особой экономической зоне „Технополис Москва“. Сегодня у нее был первый рабочий день. Работать там Романец позволит опыт, полученный при создании первых индустриальных парков в Тюмени», — сообщил собеседник агентства.
URA.RU попыталось подтвердить информацию у Ольги Романец. Называть свою должность и точное место работы она отказалась. Ранее чиновница возглавляла агентство инфраструктурного развития Тюменской области.
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