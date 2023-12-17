17 декабря 2023

Тюменская топ-чиновница устроилась в департамент инвестполитики Москвы

Чиновница Ольга Романец будет куратором технологических проектов
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация промышленного городка. Тюмень, романец ольга
Ольга Романец получила должность в московском департаменте Фото:

Уволившаяся тюменская чиновница Ольга Романец устроилась на работу в департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменской политике.

«Она будет одним из кураторов технологических проектов в особой экономической зоне „Технополис Москва“. Сегодня у нее был первый рабочий день. Работать там Романец позволит опыт, полученный при создании первых индустриальных парков в Тюмени», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU попыталось подтвердить информацию у Ольги Романец. Называть свою должность и точное место работы она отказалась. Ранее чиновница возглавляла агентство инфраструктурного развития Тюменской области.

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Уволившаяся тюменская чиновница Ольга Романец устроилась на работу в департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тюменской политике. «Она будет одним из кураторов технологических проектов в особой экономической зоне „Технополис Москва“. Сегодня у нее был первый рабочий день. Работать там Романец позволит опыт, полученный при создании первых индустриальных парков в Тюмени», — сообщил собеседник агентства. URA.RU попыталось подтвердить информацию у Ольги Романец. Называть свою должность и точное место работы она отказалась. Ранее чиновница возглавляла агентство инфраструктурного развития Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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