17 декабря 2023

Тюменец пошел под суд за то, что откосил от армии

В Тюмени осудили призывника, который подделал документы, чтобы получить отсрочку
© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной отправной пункт. Курган, армия, призывники, новобранцы, вооруженные силы, солдат, армейская одежда
Призывник не захотел служить и придумал себе серьезные диагнозы Фото:

Житель Тюмени не пожелал служить в армии, поэтому купил себе поддельную медсправку и получил отсрочку, но вскоре был осужден сразу по двум уголовным статьям. Информация содержится в судебном акте по делу.

«Подсудимый предоставил в военный комиссариат по Ленинскому и Восточному административным округам поддельное медицинское заключение о наличии у него язвы. На этом основании ему была предоставлена отсрочка от прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ. Тюменец обвиняется по статьям об использовании поддельных документов и уклонении от призыва», — следует из документов суда.

Фальшивую справку мужчина приобрел в интернете. В ней было написано, что диагноз ему поставили в одной из городских поликлиник. Помимо язвы у тюменца якобы был и хронический гастродуоденит.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. В частности то, что обвиняемый оказывал помощь мобилизованным в зоне СВО, жертвуя в благотворительный фонд средства на их поддержку.

По итогу тюменца приговорили к двум месяцам ограничения свободы. Он также заплатит государству 20 000 рублей штрафа.

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Житель Тюмени не пожелал служить в армии, поэтому купил себе поддельную медсправку и получил отсрочку, но вскоре был осужден сразу по двум уголовным статьям. Информация содержится в судебном акте по делу. «Подсудимый предоставил в военный комиссариат по Ленинскому и Восточному административным округам поддельное медицинское заключение о наличии у него язвы. На этом основании ему была предоставлена отсрочка от прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ. Тюменец обвиняется по статьям об использовании поддельных документов и уклонении от призыва», — следует из документов суда. Фальшивую справку мужчина приобрел в интернете. В ней было написано, что диагноз ему поставили в одной из городских поликлиник. Помимо язвы у тюменца якобы был и хронический гастродуоденит. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. В частности то, что обвиняемый оказывал помощь мобилизованным в зоне СВО, жертвуя в благотворительный фонд средства на их поддержку. По итогу тюменца приговорили к двум месяцам ограничения свободы. Он также заплатит государству 20 000 рублей штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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