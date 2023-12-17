Тюменец пошел под суд за то, что откосил от армии

В Тюмени осудили призывника, который подделал документы, чтобы получить отсрочку

18 декабря 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Призывник не захотел служить и придумал себе серьезные диагнозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени не пожелал служить в армии, поэтому купил себе поддельную медсправку и получил отсрочку, но вскоре был осужден сразу по двум уголовным статьям. Информация содержится в судебном акте по делу. «Подсудимый предоставил в военный комиссариат по Ленинскому и Восточному административным округам поддельное медицинское заключение о наличии у него язвы. На этом основании ему была предоставлена отсрочка от прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ. Тюменец обвиняется по статьям об использовании поддельных документов и уклонении от призыва», — следует из документов суда. Фальшивую справку мужчина приобрел в интернете. В ней было написано, что диагноз ему поставили в одной из городских поликлиник. Помимо язвы у тюменца якобы был и хронический гастродуоденит. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. В частности то, что обвиняемый оказывал помощь мобилизованным в зоне СВО, жертвуя в благотворительный фонд средства на их поддержку. По итогу тюменца приговорили к двум месяцам ограничения свободы. Он также заплатит государству 20 000 рублей штрафа.

Житель Тюмени не пожелал служить в армии, поэтому купил себе поддельную медсправку и получил отсрочку, но вскоре был осужден сразу по двум уголовным статьям. Информация содержится в судебном акте по делу. «Подсудимый предоставил в военный комиссариат по Ленинскому и Восточному административным округам поддельное медицинское заключение о наличии у него язвы. На этом основании ему была предоставлена отсрочка от прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ. Тюменец обвиняется по статьям об использовании поддельных документов и уклонении от призыва», — следует из документов суда. Фальшивую справку мужчина приобрел в интернете. В ней было написано, что диагноз ему поставили в одной из городских поликлиник. Помимо язвы у тюменца якобы был и хронический гастродуоденит. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. В частности то, что обвиняемый оказывал помощь мобилизованным в зоне СВО, жертвуя в благотворительный фонд средства на их поддержку. По итогу тюменца приговорили к двум месяцам ограничения свободы. Он также заплатит государству 20 000 рублей штрафа.