Подрядчики будут судиться с МУП мэрии Сургутского района из-за долгов

МУП предложил подрядчикам расчет в рассрочку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Муниципальное предприятие мэрии Сургутского района «Сургутрайторф» задолжало подрядчикам за выполненные работы, и бизнесмены намерены судиться с МУП. Об этом URA.RU сообщил один из предпринимателей на условиях анонимности.

«В „Сургутсрайторфе“ осенью уволились руководитель и часть сотрудников. Коммерческие операции остановились. В итоге за предприятием накопились долги перед подрядчиками за несколько месяцев. После смены руководства МУП всем кредиторам пришли письма, что у предприятия нет денег и рассчитываться с ними будут в рассрочку в течении года. Многие не согласились с таким решением и собираются обращаться в суд», — сообщил собеседник.

В «Сургутрайторфе» подтвердили информацию о сложностях в расчетах с подрядчиками. При этом руководство уверяет, что делает все возможное для решения сложившейся ситуации. «С подрядчиками, перед которыми у нас имеется задолженность, проводим работу, организуем рабочие встречи с целью урегулирования разногласий, а также рассмотрения возможности заключения мирового соглашения. По некоторым контрактам действительно имеются спорные вопросы. Прежде всего, нам необходимо удостовериться в выполненных объемах работ по контрактам», — сообщили в МУП.

Ранее URA.RU сообщало, что после увольнения руководителя «Сургутрайторфа» Николая Крылова с предприятия начали разбегаться сотрудники. За две недели ушли практически все водители и бухгалтерия.