Из МУПа ХМАО массово увольняются сотрудники и руководство

МУП после увольнений остался без руководителя Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургутском районе из муниципального предприятия «Сургутрайторф» массово увольняются сотрудники и руководство. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района.

«За пару недель из „Сургутрайторфа“ ушли практически все водители и почти вся бухгалтерия. Ушел юрист. Все это произошло после увольнения руководителя Райторфа Николая Круглова. Ушел даже исполняющий обязанности директора Сергей Дубинин», — сообщил собеседник.

В администрации Сургутского района подтвердили информацию о расторжении трудового договора Дубинина и опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников из МУП «Райторф». «Массовых увольнений нет», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске из филиала ВГТРК массово увольняются сотрудники. Люди уходят из государственной телерадиокомпании «Югория» (входит в медиахолдинг ВГТРК «Россия») после смены руководства.