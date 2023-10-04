04 октября 2023

Из МУПа ХМАО массово увольняются сотрудники и руководство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа, сведения о работе
МУП после увольнений остался без руководителя Фото:

В Сургутском районе из муниципального предприятия «Сургутрайторф» массово увольняются сотрудники и руководство. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района.

«За пару недель из „Сургутрайторфа“ ушли практически все водители и почти вся бухгалтерия. Ушел юрист. Все это произошло после увольнения руководителя Райторфа Николая Круглова. Ушел даже исполняющий обязанности директора Сергей Дубинин», — сообщил собеседник.

В администрации Сургутского района подтвердили информацию о расторжении трудового договора Дубинина и опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников из МУП «Райторф». «Массовых увольнений нет», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске из филиала ВГТРК массово увольняются сотрудники. Люди уходят из государственной телерадиокомпании «Югория» (входит в медиахолдинг ВГТРК «Россия») после смены руководства.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургутском районе из муниципального предприятия «Сургутрайторф» массово увольняются сотрудники и руководство. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района. «За пару недель из „Сургутрайторфа“ ушли практически все водители и почти вся бухгалтерия. Ушел юрист. Все это произошло после увольнения руководителя Райторфа Николая Круглова. Ушел даже исполняющий обязанности директора Сергей Дубинин», — сообщил собеседник. В администрации Сургутского района подтвердили информацию о расторжении трудового договора Дубинина и опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников из МУП «Райторф». «Массовых увольнений нет», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске из филиала ВГТРК массово увольняются сотрудники. Люди уходят из государственной телерадиокомпании «Югория» (входит в медиахолдинг ВГТРК «Россия») после смены руководства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...