В курганском центре им. Илизарова открыли школу по снижению веса

В Центре им. Илизарова работает школа снижения веса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ожирение — это хронические заболевание, приводящие к серьезным осложнениям и даже инвалидизации. Об этом URA.RU рассказали врачи Центра им. Илизарова, где работает школа по снижению веса для пациентов и всех желающих курганцев.

«Жировая ткань — это не просто жир, некрасивый, мешающий хорошо выглядеть. Это гормональный орган, который приводит к метаболическим (обменным) изменениям в организме. Он приводит к быстрому старению органов (сосудов, хрящевой и соединительной ткани). Плюс сама жировая ткань выделяет вещества воспалительного характера, которые запускают хронический воспалительный процесс. Эти вещества постоянно циркулируют в крови, вызывая болезненное состояние», — рассказала врач-эндокринолог Центра им. Илизарова Светлана Родионова.

Помимо проблем с суставами и позвоночником, люди с ожирением страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, в большей степени подвержены риску инфарктов и инсультов, травм. Онкологические заболевания на фоне ожирения протекают гораздо сложнее.

«Избыточный вес является провоцирующим фактором развития артроза (заболевание суставов, связанное с разрушением хрящевой ткани, может привести к необходимости эндопротезирования). Если человек весит больше ста кг, то на каждый сустав давит по 250 кг. Суставы испытывают большую нагрузку и быстро разрушаются. Артрозы выявляются почти у каждой второй женщины после 50 лет, у мужчин после 60 лет. Сейчас чаще артрозы диагностируются у молодых пациентов с избыточным весом», — рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Центра им. Илизарова, врач травматолог-ортопед Наталья Созонова.

Врачи отмечают, что тактика лечения ожирения изменилась. «Нет задачи изменить внешние данные. Гораздо важнее снизить метаболические нарушения и гормональные проблемы. Нацелить человека заниматься вопросами коррекции веса не к празднику или к операции, а планомерно на протяжении всей жизни. Снижение веса должно быть постепенным — 0,5 до 1 кг в неделю», — отмечает Родионова. Снижать вес призывают под контролем врачей.

В школе снижения веса в Центре Илизарова работают травматолог-ортопед, эндокринолог, психолог, специалист ЛФК. Пациентам рассказывают, как изменить питание и образ жизни, подбирают комплекс упражнений, подходящий при некоторых заболеваниях суставов. Первый курс пациенты проходили с апреля 2023 года. Пациентка Елена Павлухина рассказала, что благодаря выполнению рекомендаций врачей школы ей удалось снизить вес с 80 кг до 61 кг без диет. Ранее женщина перенесла операцию на позвоночнике.