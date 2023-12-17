17 декабря 2023

Тюменцы обсуждают с властями строительство «Пятого Заречного». Фото

В Тюмени начались общественные обсуждения района №5 «Заречный»
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство затронет район с частными домами в районе Алебашевского озера Фото:

В Тюмени начались общественные обсуждения по проекту планировки территории «Пятого Заречного» микрорайона. Об этом в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сегодня начались общественные обсуждения по проекту планировки территории планировочного района № 5 „Заречный“. Тюменцы, чьи дома попадают в границы предлагаемых к обсуждению территорий, могут прийти в городской департамент земельных отношений и градостроительства, чтобы подробнее ознакомиться с проектом планировки», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в департаменте могут проконсультировать и принять обращение в письменном виде. Предполагается, что полученные предложения будут учтены при подготовке решения о застройке.

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В Тюмени начались общественные обсуждения по проекту планировки территории «Пятого Заречного» микрорайона. Об этом в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации. «Сегодня начались общественные обсуждения по проекту планировки территории планировочного района № 5 „Заречный“. Тюменцы, чьи дома попадают в границы предлагаемых к обсуждению территорий, могут прийти в городской департамент земельных отношений и градостроительства, чтобы подробнее ознакомиться с проектом планировки», — говорится в сообщении. Сообщается также, что в департаменте могут проконсультировать и принять обращение в письменном виде. Предполагается, что полученные предложения будут учтены при подготовке решения о застройке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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