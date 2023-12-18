На свердловской трассе маршрутка влетела в погрузчик

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
ЧП произошло недалеко от Нижнего Тагила Фото:

В Свердловской области 18 декабря на 17 километре трассы Нижний Тагил — Усть Утка произошло ДТП. Коммерческая «Газель» влетела в погрузчик — есть пострадавший, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

«Водитель коммерческого автобуса (маршрут Висимо-Утка — Нижний Тагил) не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущимся фронтальным погрузчиком. В салоне автобуса находились десять пассажиров, один из них пострадал — доставлен в больницу», — сказали в ведомстве.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 18 декабря на 17 километре трассы Нижний Тагил — Усть Утка произошло ДТП. Коммерческая «Газель» влетела в погрузчик — есть пострадавший, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. «Водитель коммерческого автобуса (маршрут Висимо-Утка — Нижний Тагил) не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущимся фронтальным погрузчиком. В салоне автобуса находились десять пассажиров, один из них пострадал — доставлен в больницу», — сказали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...