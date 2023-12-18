Администрация Кургана начала устанавливать электронные табло на городских остановках. Они помогут горожанам узнать время до прибытия автобуса, информирует сайт мэрии города.
«В Кургане приступили к установке электронных информационных табло на остановочных пунктах. В ближайшие дни они появятся на 10 крупнейших остановочных комплексах», — сообщили в пресс-службе администрации. Первый монтаж прошел на остановке у Центрального рынка.
Как пояснили чиновники, на табло будет отражаться время до прибытия каждого из маршрутов, проходящих мимо данной остановки, а также время и температура воздуха. Экраны будут работать и при минусовой погоде.
Установка займет до трех дней. После этого пройдет настройка и запуск экранов. «Это делается для всех горожан, для удобства пассажиров», — сказал директор транспортного управления Павел Коваленко и призвал граждан беречь городское имущество.
На остановки города монтируют экраны
фото: администрация города Кургана
Табло появятся на 10 основных остановках Кургана
фото: администрация города Кургана
Первым экран опробовали пассажиры возле Центрального рынка
Администрация Кургана начала устанавливать электронные табло на городских остановках. Они помогут горожанам узнать время до прибытия автобуса, информирует сайт мэрии города. «В Кургане приступили к установке электронных информационных табло на остановочных пунктах. В ближайшие дни они появятся на 10 крупнейших остановочных комплексах», — сообщили в пресс-службе администрации. Первый монтаж прошел на остановке у Центрального рынка. Как пояснили чиновники, на табло будет отражаться время до прибытия каждого из маршрутов, проходящих мимо данной остановки, а также время и температура воздуха. Экраны будут работать и при минусовой погоде. Установка займет до трех дней. После этого пройдет настройка и запуск экранов. «Это делается для всех горожан, для удобства пассажиров», — сказал директор транспортного управления Павел Коваленко и призвал граждан беречь городское имущество.