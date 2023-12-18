На остановки Кургана начали монтировать экраны с временем ожидания автобусов. Фото, видео

18 декабря 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

На курганских остановках монтируют экраны ожидания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана начала устанавливать электронные табло на городских остановках. Они помогут горожанам узнать время до прибытия автобуса, информирует сайт мэрии города. «В Кургане приступили к установке электронных информационных табло на остановочных пунктах. В ближайшие дни они появятся на 10 крупнейших остановочных комплексах», — сообщили в пресс-службе администрации. Первый монтаж прошел на остановке у Центрального рынка. Как пояснили чиновники, на табло будет отражаться время до прибытия каждого из маршрутов, проходящих мимо данной остановки, а также время и температура воздуха. Экраны будут работать и при минусовой погоде. Установка займет до трех дней. После этого пройдет настройка и запуск экранов. «Это делается для всех горожан, для удобства пассажиров», — сказал директор транспортного управления Павел Коваленко и призвал граждан беречь городское имущество. На остановки города монтируют экраны фото: администрация города Кургана Табло появятся на 10 основных остановках Кургана фото: администрация города Кургана Первым экран опробовали пассажиры возле Центрального рынка фото: администрация города Кургана

Администрация Кургана начала устанавливать электронные табло на городских остановках. Они помогут горожанам узнать время до прибытия автобуса, информирует сайт мэрии города. «В Кургане приступили к установке электронных информационных табло на остановочных пунктах. В ближайшие дни они появятся на 10 крупнейших остановочных комплексах», — сообщили в пресс-службе администрации. Первый монтаж прошел на остановке у Центрального рынка. Как пояснили чиновники, на табло будет отражаться время до прибытия каждого из маршрутов, проходящих мимо данной остановки, а также время и температура воздуха. Экраны будут работать и при минусовой погоде. Установка займет до трех дней. После этого пройдет настройка и запуск экранов. «Это делается для всех горожан, для удобства пассажиров», — сказал директор транспортного управления Павел Коваленко и призвал граждан беречь городское имущество.