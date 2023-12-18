Умер танцор Красилов, известный по клипу Little Big «Uno»

Дмитрий Красилов мог погибнуть из-за проблемы с лишним весом
Танцор, ставший известным после съемок в клипе музыкальной группы Little Big «Uno», Дмитрий Красилов умер в Москве. Об этом сообщили источники РЕН-ТВ.
«Сегодня его тело (Дмитрия Красилова — прим. URA.RU) обнаружили в квартире без признаков жизни», — говорится в сообщении. По данным канала, накануне Красилову стало плохо, когда он возвращался с работы.
Telegram-канал 112 назвал несколько причин, из-за которых мог скончаться танцор. Красилов мог умереть из-за болезни сердца или проблем, связанных с лишним весом. По данным канала, причину смерти выясняют медики.
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