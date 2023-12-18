Владимир Путин попросил наставника поработать над его опозданиями
На встрече победителей чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал» наставница рассказывала историю о том, что научила студентку не опаздывать. Российский президент Владимир Путин, посмеявшись, попросил ее поработать с ним над опозданиями.
«Поработать надо будет с вами на эту тему», — заявил Путин. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия-24».
Ранее Путин пообещал решить вопрос с приемом девушек на кафедру ИТ в Академию ФСБ, передает телеканал 360. Он назвал девушек большим резервом страны.
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