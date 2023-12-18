Путин пошутил про свои опоздания. Видео

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, путин владимир
Владимир Путин попросил наставника поработать над его опозданиями Фото:

На встрече победителей чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал» наставница рассказывала историю о том, что научила студентку не опаздывать. Российский президент Владимир Путин, посмеявшись, попросил ее поработать с ним над опозданиями.

«Поработать надо будет с вами на эту тему», — заявил Путин. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия-24».

Ранее Путин пообещал решить вопрос с приемом девушек на кафедру ИТ в Академию ФСБ, передает телеканал 360. Он назвал девушек большим резервом страны.

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На встрече победителей чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал» наставница рассказывала историю о том, что научила студентку не опаздывать. Российский президент Владимир Путин, посмеявшись, попросил ее поработать с ним над опозданиями. «Поработать надо будет с вами на эту тему», — заявил Путин. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия-24». Ранее Путин пообещал решить вопрос с приемом девушек на кафедру ИТ в Академию ФСБ, передает телеканал 360. Он назвал девушек большим резервом страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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