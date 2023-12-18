Политика Путин пошутил про свои опоздания. Видео 18 декабря 2023 в 22:01 Размер текста - 17 + Владимир Путин попросил наставника поработать над его опозданиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU На встрече победителей чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал» наставница рассказывала историю о том, что научила студентку не опаздывать. Российский президент Владимир Путин, посмеявшись, попросил ее поработать с ним над опозданиями. «Поработать надо будет с вами на эту тему», — заявил Путин. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия-24». Ранее Путин пообещал решить вопрос с приемом девушек на кафедру ИТ в Академию ФСБ, передает телеканал 360. Он назвал девушек большим резервом страны. На встрече победителей чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал» наставница рассказывала историю о том, что научила студентку не опаздывать. Российский президент Владимир Путин, посмеявшись, попросил ее поработать с ним над опозданиями. «Поработать надо будет с вами на эту тему», — заявил Путин. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия-24». Ранее Путин пообещал решить вопрос с приемом девушек на кафедру ИТ в Академию ФСБ, передает телеканал 360. Он назвал девушек большим резервом страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям