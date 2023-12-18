Путин отметил важность борьбы с искажением истории и героизацией нацизма

18 декабря 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассказал о важности увековечивания истории и борьбы с ее фальсификацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин отметил важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Об этом он рассказал в ходе обращения к участникам Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). «Рассчитываем на благожелательную реакцию наших партнеров по СНГ. Разумеется, нацелены на продолжение самого тесного взаимодействия по сохранению памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — рассказал Владимир Путин в ходе обращения. Соответствующее видео опубликовано на официальном сайте президента России. В разговоре с представителями стран СНГ российский лидер подчеркнул, что необходимо тесно взаимодействовать друг с другом в вопросах сохранения памяти об общем прошлом. Президент отметил важность и патриотических мероприятий в РФ. Таких, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд памяти» и другие. Беларусь и Россия ранее договаривались о создании пособия по истории Союзного государства. Путин высказывался и о необходимости сохранения русского языка. Президент отметил, что он был и остается языком межнационального общения миллионов людей.

Президент России Владимир Путин отметил важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Об этом он рассказал в ходе обращения к участникам Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). «Рассчитываем на благожелательную реакцию наших партнеров по СНГ. Разумеется, нацелены на продолжение самого тесного взаимодействия по сохранению памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — рассказал Владимир Путин в ходе обращения. Соответствующее видео опубликовано на официальном сайте президента России. В разговоре с представителями стран СНГ российский лидер подчеркнул, что необходимо тесно взаимодействовать друг с другом в вопросах сохранения памяти об общем прошлом. Президент отметил важность и патриотических мероприятий в РФ. Таких, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд памяти» и другие. Беларусь и Россия ранее договаривались о создании пособия по истории Союзного государства. Путин высказывался и о необходимости сохранения русского языка. Президент отметил, что он был и остается языком межнационального общения миллионов людей.