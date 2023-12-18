Путин пообещал студентке помочь попасть в ФСБ «по связям»

Путин пообещал поправить регламент по набору женщин в ФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Владимир Путин сообщил, что вопрос зачисления в академию ФСБ будет решаться Фото:

На встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» президенту РФ Владимиру Путину студентка сообщила, что в академии ФСБ девушек не зачисляют на специальность «Информационная защита». Глава РФ отметил, что регламент по набору женщин исправят, и если у девушки есть желание поступать в ФСБ, то у нее теперь есть большие связи.

«Мы их поправим. Они должны понимать, что девушки — это огромный резерв России. Если у вас и у вашей подруги есть желание поступать в академию ФСБ, то вас большие связи», — заявил Путин. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия-24». Путин отметил, что российские девушки должны раскрыть свои таланты в полную меру там, где они еще не работали.

Ранее на встрече он отметил, что демографическая волна в РФ через три года пойдет вверх. Также он сообщил, что производство роботов в России пока не развито, передает телеканал 360.

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На встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» президенту РФ Владимиру Путину студентка сообщила, что в академии ФСБ девушек не зачисляют на специальность «Информационная защита». Глава РФ отметил, что регламент по набору женщин исправят, и если у девушки есть желание поступать в ФСБ, то у нее теперь есть большие связи. «Мы их поправим. Они должны понимать, что девушки — это огромный резерв России. Если у вас и у вашей подруги есть желание поступать в академию ФСБ, то вас большие связи», — заявил Путин. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия-24». Путин отметил, что российские девушки должны раскрыть свои таланты в полную меру там, где они еще не работали. Ранее на встрече он отметил, что демографическая волна в РФ через три года пойдет вверх. Также он сообщил, что производство роботов в России пока не развито, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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