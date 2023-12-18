Путин пообещал студентке помочь попасть в ФСБ «по связям»

Путин пообещал поправить регламент по набору женщин в ФСБ

18 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что вопрос зачисления в академию ФСБ будет решаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU На встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» президенту РФ Владимиру Путину студентка сообщила, что в академии ФСБ девушек не зачисляют на специальность «Информационная защита». Глава РФ отметил, что регламент по набору женщин исправят, и если у девушки есть желание поступать в ФСБ, то у нее теперь есть большие связи. «Мы их поправим. Они должны понимать, что девушки — это огромный резерв России. Если у вас и у вашей подруги есть желание поступать в академию ФСБ, то вас большие связи», — заявил Путин. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия-24». Путин отметил, что российские девушки должны раскрыть свои таланты в полную меру там, где они еще не работали. Ранее на встрече он отметил, что демографическая волна в РФ через три года пойдет вверх. Также он сообщил, что производство роботов в России пока не развито, передает телеканал 360.

На встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» президенту РФ Владимиру Путину студентка сообщила, что в академии ФСБ девушек не зачисляют на специальность «Информационная защита». Глава РФ отметил, что регламент по набору женщин исправят, и если у девушки есть желание поступать в ФСБ, то у нее теперь есть большие связи. «Мы их поправим. Они должны понимать, что девушки — это огромный резерв России. Если у вас и у вашей подруги есть желание поступать в академию ФСБ, то вас большие связи», — заявил Путин. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия-24». Путин отметил, что российские девушки должны раскрыть свои таланты в полную меру там, где они еще не работали. Ранее на встрече он отметил, что демографическая волна в РФ через три года пойдет вверх. Также он сообщил, что производство роботов в России пока не развито, передает телеканал 360.