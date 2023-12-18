Студент из ЯНАО предложил Путину покрасить автомобиль. Видео

Студент из ЯНАО Сергей Парусимов стал профессионалом в федеральном чемпионате

18 декабря 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с финалистами конкурса «Профессионалы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Студент из Ноябрьска (ЯНАО) Сергей Парусимов в финале всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» занял первое место. На встрече финалистов с президентом РФ Владимиром Путиным ямальский студент выступил с предложением покрасить автомобиль из кортежа президента. «У нашего поколения есть много возможностей. Сейчас любой студент, вкладывая свои силы и желание может стать профессионалом в своей сфере. К слову о возможностях, хочу предложить вам покрасить любой автомобиль из вашего кортежа», — сказал Сергей Парусимов, обращаясь к Путину на встрече финалистов, эфир которой транслировался на платформе «Смотрим.ру». Президент поинтересовался, в какой цвет студент собирается покрасить автомобиль, а после пообещал подумать над его предложением. «Покраска автомобиля — сложный процесс и относится к высокотехнологичной сфере», — оценил достижение ямальского студента Путин. Сергей Парусимов окончил в 2021 году девятый класс школы № 12 в Ноябрьске, в настоящее время он обучается на третьем курсе Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий, по специальности — мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Пройдя все этапы конкурса «Профессионалы» Сергей занял первое место в финале по компетенции «Покраска автомобиля». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студент из Ноябрьска (ЯНАО) Сергей Парусимов в финале всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» занял первое место. На встрече финалистов с президентом РФ Владимиром Путиным ямальский студент выступил с предложением покрасить автомобиль из кортежа президента. «У нашего поколения есть много возможностей. Сейчас любой студент, вкладывая свои силы и желание может стать профессионалом в своей сфере. К слову о возможностях, хочу предложить вам покрасить любой автомобиль из вашего кортежа», — сказал Сергей Парусимов, обращаясь к Путину на встрече финалистов, эфир которой транслировался на платформе «Смотрим.ру». Президент поинтересовался, в какой цвет студент собирается покрасить автомобиль, а после пообещал подумать над его предложением. «Покраска автомобиля — сложный процесс и относится к высокотехнологичной сфере», — оценил достижение ямальского студента Путин. Сергей Парусимов окончил в 2021 году девятый класс школы № 12 в Ноябрьске, в настоящее время он обучается на третьем курсе Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий, по специальности — мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Пройдя все этапы конкурса «Профессионалы» Сергей занял первое место в финале по компетенции «Покраска автомобиля».