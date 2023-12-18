За сутки на свердловских трассах погибли две женщины. Фото

18 декабря 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверки по факту смертельных ДТП Фото: Владимир Андреев © URA.RU На трассе Екатеринбург — Серов 18 декабря насмерть разбилась 66-летняя женщина, совершая обгон на автомобиле Chevrolet. Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе Ревда — Курганово, где 39-летнюю женщину сбил автомобиль и скрылся с места происшествия, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 148 километре автодороги „Екатеринбург- Нижний Тагил —Серов“ 66-летняя водитель Chevrolet при совершении обгона, не учла дорожные условия, вследствие чего потеряла контроль за управлением, допустила занос с последующим столкновением со встречным грузовым автомобилем МАН. В результате аварии женщина скончалась до прибытия медиков», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Водитель грузового автомобиля сообщил, что попытался уйти от столкновения, вывернув руль, но удара избежать не удалось. Сотрудниками ОВД по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Вторая авария произошла в ночь на 18 декабря на 16 километре автодороги «Ревда- Дегтярск-Курганово». «Неустановленный водитель управляя неустановленной автомашиной, допустил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части, после чего покинул место ДТП», — сказано в сообщении. Пешеходом оказалась 39-летняя женщина, которая сошла с автобуса из-за конфликта с водителем. Сотрудники Госавтоинспекции вычислили хронологию событий происшествия. «По дороге двигалась колонна из трех грузовых машин, две из которых около допустили наезд на сидящего на проезжей части пешехода», — отметили в ведомстве. Органы внутренних дел проводят расследование, по результатам которого будет принято обоснованное процессуальное решение. Во время обгона автомобилистка вылетела на встречную полосу Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» https://t.me/gibdd_66/4588 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На трассе Екатеринбург — Серов 18 декабря насмерть разбилась 66-летняя женщина, совершая обгон на автомобиле Chevrolet. Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе Ревда — Курганово, где 39-летнюю женщину сбил автомобиль и скрылся с места происшествия, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 148 километре автодороги „Екатеринбург- Нижний Тагил —Серов“ 66-летняя водитель Chevrolet при совершении обгона, не учла дорожные условия, вследствие чего потеряла контроль за управлением, допустила занос с последующим столкновением со встречным грузовым автомобилем МАН. В результате аварии женщина скончалась до прибытия медиков», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Водитель грузового автомобиля сообщил, что попытался уйти от столкновения, вывернув руль, но удара избежать не удалось. Сотрудниками ОВД по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Вторая авария произошла в ночь на 18 декабря на 16 километре автодороги «Ревда- Дегтярск-Курганово». «Неустановленный водитель управляя неустановленной автомашиной, допустил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части, после чего покинул место ДТП», — сказано в сообщении. Пешеходом оказалась 39-летняя женщина, которая сошла с автобуса из-за конфликта с водителем. Сотрудники Госавтоинспекции вычислили хронологию событий происшествия. «По дороге двигалась колонна из трех грузовых машин, две из которых около допустили наезд на сидящего на проезжей части пешехода», — отметили в ведомстве. Органы внутренних дел проводят расследование, по результатам которого будет принято обоснованное процессуальное решение.