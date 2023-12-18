Концерн Rheinmetall раскрыл, сколько ФРГ заказала снарядов для Украины

Концерн Rheinmetall должен будет произвести десятки тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 2025 году. Об этом говорится в заявлении представителей компании.
«Бундесвер заказал артиллерийские боеприпасы у Rheinmetall. Концерну поручено поставить украинским вооруженным силам в общей сложности десятки тысяч снарядов. Стоимость контракта составляет трехзначную сумму в миллионах евро. Поставка запланирована на 2025 год», — указано
Ранее Rheinmetall выиграл крупный заказ на артиллерийские боеприпасы, которые пойдут на поддержку Киеву. Компания поставит стране снаряды на сумму порядка 142 миллионов евро. В заказ входят тысячи комплектных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, включая метательный заряд, капсюль, снаряд и взрыватель.
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