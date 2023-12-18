Армия и оружие Концерн Rheinmetall раскрыл, сколько ФРГ заказала снарядов для Украины Оборонный концерн Rheinmetall: ВС ФРГ заказали десятки тысяч снарядов для ВСУ 19 декабря 2023 в 02:10 Размер текста - 17 + ФРГ поставит Украине десятки тысяч снарядов Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense Концерн Rheinmetall должен будет произвести десятки тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 2025 году. Об этом говорится в заявлении представителей компании. «Бундесвер заказал артиллерийские боеприпасы у Rheinmetall. Концерну поручено поставить украинским вооруженным силам в общей сложности десятки тысяч снарядов. Стоимость контракта составляет трехзначную сумму в миллионах евро. Поставка запланирована на 2025 год», — указано в сообщении Rheinmetall. Ранее Rheinmetall выиграл крупный заказ на артиллерийские боеприпасы, которые пойдут на поддержку Киеву. Компания поставит стране снаряды на сумму порядка 142 миллионов евро. В заказ входят тысячи комплектных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, включая метательный заряд, капсюль, снаряд и взрыватель. Концерн Rheinmetall должен будет произвести десятки тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 2025 году. Об этом говорится в заявлении представителей компании. «Бундесвер заказал артиллерийские боеприпасы у Rheinmetall. Концерну поручено поставить украинским вооруженным силам в общей сложности десятки тысяч снарядов. Стоимость контракта составляет трехзначную сумму в миллионах евро. Поставка запланирована на 2025 год», — указано в сообщении Rheinmetall. Ранее Rheinmetall выиграл крупный заказ на артиллерийские боеприпасы, которые пойдут на поддержку Киеву. Компания поставит стране снаряды на сумму порядка 142 миллионов евро. В заказ входят тысячи комплектных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, включая метательный заряд, капсюль, снаряд и взрыватель. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям