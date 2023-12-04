Rheinmetall раскрыл, сколько снарядов получит от него Украина

Rheinmetall заявил о поставках ВСУ боеприпасов в 2024 и 2025 годах
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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, нато, снаряд, боеприпас, stock
Сумма заказа на снаряды составила 142 млн евро Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боеприпасы на Украину поставят в 2024 и 2025 годах. Об этом заявил крупнейший производитель боеприпасов в Европе компания Rheinmetall. Такие данные следуют из релиза, который опубликован на сайте компании.

«Боеприпасы будут поставлены в 2025 году. Производство и поставка около 40 000 патронов для Украины по более раннему заказу уже должны состояться в 2024 году», — говорится на сайте компании. Известно, что ранее Rheinmetall выиграла крупный заказ на артиллерийские припасы, которые пойдут на поддержку Киеву. Компания поставит стране снаряды на сумму порядка 142 миллионов евро. В заказ входят тысячи комплектных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, включая метательный заряд, капсюль, снаряд и взрыватель. В качестве заказчика выступила страна-партнер по НАТО, изъявившая намерение оказать поддержку Украине.

Также в середине октября 2023 года немецкое правительство разместило у компании еще один заказ для Украины на сумму от трех миллионов евро. В него вошли более чем 100 000 патронов калибра 155 мм. Еще одной составляющей заказ являлись дополнительные осколочно-фугасные снаряды DM 121.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Америка в полтора раза больше начала тратить на производство боеприпасов из-за Киева. Это связано с высоким темпом расходования оружия, которое поставляется США. Глава Пентагона отметил, что данные высокие траты снарядов проиллюстрировали Соединенным Штатом необходимость еще больше инвестировать в военное производство. Америка также старается не отставать от Китая в производстве оружия. Замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант заявил, что медленное военное производство представляет из себя растущий стратегический риск, передает телеканал 360.

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Боеприпасы на Украину поставят в 2024 и 2025 годах. Об этом заявил крупнейший производитель боеприпасов в Европе компания Rheinmetall. Такие данные следуют из релиза, который опубликован на сайте компании. «Боеприпасы будут поставлены в 2025 году. Производство и поставка около 40 000 патронов для Украины по более раннему заказу уже должны состояться в 2024 году», — говорится на сайте компании. Известно, что ранее Rheinmetall выиграла крупный заказ на артиллерийские припасы, которые пойдут на поддержку Киеву. Компания поставит стране снаряды на сумму порядка 142 миллионов евро. В заказ входят тысячи комплектных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, включая метательный заряд, капсюль, снаряд и взрыватель. В качестве заказчика выступила страна-партнер по НАТО, изъявившая намерение оказать поддержку Украине. Также в середине октября 2023 года немецкое правительство разместило у компании еще один заказ для Украины на сумму от трех миллионов евро. В него вошли более чем 100 000 патронов калибра 155 мм. Еще одной составляющей заказ являлись дополнительные осколочно-фугасные снаряды DM 121. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Америка в полтора раза больше начала тратить на производство боеприпасов из-за Киева. Это связано с высоким темпом расходования оружия, которое поставляется США. Глава Пентагона отметил, что данные высокие траты снарядов проиллюстрировали Соединенным Штатом необходимость еще больше инвестировать в военное производство. Америка также старается не отставать от Китая в производстве оружия. Замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант заявил, что медленное военное производство представляет из себя растущий стратегический риск, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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