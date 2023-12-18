Пентагон объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря

Шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря от атак хуситов по торговым судам. Нападения с территорий в Йемене требуют «совместного ответа», отметил Остин.
«Операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию. Она проводится с целью обеспечения свободы судоходства и укрепления региональной безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива», —
Атаки хуситов с территорий в Йемене требуют «совместного ответа». Поэтому проводится операция «Страж процветания» — многонациональная инициатива, объединяющая морские силы, отметил Остин.
15 декабря в Красном море с территории, подконтрольной йеменским хуситам, грузовое судно под флагом Гонконга подверглось нападению. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США. Из района Йемена, контролируемого хуситами, была выпущена баллистическая ракета к северу от Баб-эль-Мандебского пролива.
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