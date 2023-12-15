ВС США: на грузовое судно под флагом Гонконга напали в Красном море

15 декабря 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

США заявили о наблюдении за происшествиями в Красном море Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В Красном море с территории, подконтрольной йеменским хуситам, грузовое судно под флагом Гонконга подверглось нападению. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США. «Из района Йемена, контролируемого хуситами, была выпущена баллистическая ракета к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Maersk Gibraltar — грузовое судно под флагом Гонконга. Хотя в этом инциденте не были замешаны силы США, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — пишет на странице в соцсети X (бывший Twitter) ВС США. Там отметили, что нападения продолжают угрожать международной безопасности в море. Еще 3 декабря беспилотники и ракеты, выпущенные из Йемена атаковали американский эскадренный миноносец USS Carney. По информации источника в Пентагоне, под удар попали коммерческие суда, которые находились в Красном море.

В Красном море с территории, подконтрольной йеменским хуситам, грузовое судно под флагом Гонконга подверглось нападению. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США. «Из района Йемена, контролируемого хуситами, была выпущена баллистическая ракета к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Maersk Gibraltar — грузовое судно под флагом Гонконга. Хотя в этом инциденте не были замешаны силы США, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — пишет на странице в соцсети X (бывший Twitter) ВС США. Там отметили, что нападения продолжают угрожать международной безопасности в море. Еще 3 декабря беспилотники и ракеты, выпущенные из Йемена атаковали американский эскадренный миноносец USS Carney. По информации источника в Пентагоне, под удар попали коммерческие суда, которые находились в Красном море.