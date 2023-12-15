ВС США: на грузовое судно под флагом Гонконга напали в Красном море

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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
США заявили о наблюдении за происшествиями в Красном море Фото:

В Красном море с территории, подконтрольной йеменским хуситам, грузовое судно под флагом Гонконга подверглось нападению. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США.

«Из района Йемена, контролируемого хуситами, была выпущена баллистическая ракета к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Maersk Gibraltar — грузовое судно под флагом Гонконга. Хотя в этом инциденте не были замешаны силы США, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — пишет на странице в соцсети X (бывший Twitter) ВС США. Там отметили, что нападения продолжают угрожать международной безопасности в море.

Еще 3 декабря беспилотники и ракеты, выпущенные из Йемена атаковали американский эскадренный миноносец USS Carney. По информации источника в Пентагоне, под удар попали коммерческие суда, которые находились в Красном море.

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В Красном море с территории, подконтрольной йеменским хуситам, грузовое судно под флагом Гонконга подверглось нападению. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США. «Из района Йемена, контролируемого хуситами, была выпущена баллистическая ракета к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Maersk Gibraltar — грузовое судно под флагом Гонконга. Хотя в этом инциденте не были замешаны силы США, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — пишет на странице в соцсети X (бывший Twitter) ВС США. Там отметили, что нападения продолжают угрожать международной безопасности в море. Еще 3 декабря беспилотники и ракеты, выпущенные из Йемена атаковали американский эскадренный миноносец USS Carney. По информации источника в Пентагоне, под удар попали коммерческие суда, которые находились в Красном море.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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