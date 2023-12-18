Пермский суд наказал участника СВО, который не захотел отдавать долг приятелю

19 декабря 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

Пермяка наказали за нежелание вернуть долг знакомому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермяк занял в долг у приятеля сотни тысяч рублей и был мобилизован на СВО. Долг мужчина не отдал, поэтому вернувшись с фронта попал под суд. Он получил условный срок. Об этом говорится в судебных материалах. «Житель села Сива (Пермский край) занял в долг у знакомого 650 тысяч рублей весной 2022 года якобы на строительство дома. В октябре 2022 года пермяк был мобилизован в зону СВО. Деньги он обещал приятелю отдать, но этого не сделал», — указано в материалах, опубликованных на сайте Верещагинского районного суда. В судебных материалах говорится о том, что потерпевший увидел, как в марте 2023 года должник вернулся в родные края в отпуск. Он снова пообещал отдать долг и показал, что на карте у него имеется 1 млн 100 тысяч рублей, но деньги не вернул. На суде супруга участника СВО рассказала, что когда узнала про долг, то оформила кредит на 800 тысяч рублей, чтобы вернуть средства потерпевшему. Женщина добавила, что не знает — куда муж дел 650 тысяч рублей, взятые в долг. По решению суда злоумышленник получил три года условно. Испытательный срок — два года.

Пермяк занял в долг у приятеля сотни тысяч рублей и был мобилизован на СВО. Долг мужчина не отдал, поэтому вернувшись с фронта попал под суд. Он получил условный срок. Об этом говорится в судебных материалах. «Житель села Сива (Пермский край) занял в долг у знакомого 650 тысяч рублей весной 2022 года якобы на строительство дома. В октябре 2022 года пермяк был мобилизован в зону СВО. Деньги он обещал приятелю отдать, но этого не сделал», — указано в материалах, опубликованных на сайте Верещагинского районного суда. В судебных материалах говорится о том, что потерпевший увидел, как в марте 2023 года должник вернулся в родные края в отпуск. Он снова пообещал отдать долг и показал, что на карте у него имеется 1 млн 100 тысяч рублей, но деньги не вернул. На суде супруга участника СВО рассказала, что когда узнала про долг, то оформила кредит на 800 тысяч рублей, чтобы вернуть средства потерпевшему. Женщина добавила, что не знает — куда муж дел 650 тысяч рублей, взятые в долг. По решению суда злоумышленник получил три года условно. Испытательный срок — два года.