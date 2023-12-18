18 декабря 2023

Депутат Госдумы Ремезков исполнит мечту курганской девочки на Новый год. Видео

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Совещание по подготовке совместного заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам., елка желаний
Мечта юной жительницы Кургана исполнится под Новый год Фото:

Депутат Госдумы Александр Ремезков снял шары с «елки желаний», в одном из которых оказалась просьба от юной жительницы Кургана. Политик пообещал исполнить новогоднюю мечту девочки. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Десятилетней жительнице Кургана Карине поможем заниматься спортом. Она обязательно получит тот велосипед, о котором давно мечтала», — сообщил в посте Ремезков.

По словам Ремезкова, его региональные помощники в Тюменской, Курганской и Омской областях привезут детям подарки на Новый год прямо домой. Он добавил, что исполнит также мечту Ксении из адыгейского поселка Яблоновского об игровом наборе и желание Виктории из Луганска о наборе кукольной мебели.

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Депутат Госдумы Александр Ремезков снял шары с «елки желаний», в одном из которых оказалась просьба от юной жительницы Кургана. Политик пообещал исполнить новогоднюю мечту девочки. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Десятилетней жительнице Кургана Карине поможем заниматься спортом. Она обязательно получит тот велосипед, о котором давно мечтала», — сообщил в посте Ремезков. По словам Ремезкова, его региональные помощники в Тюменской, Курганской и Омской областях привезут детям подарки на Новый год прямо домой. Он добавил, что исполнит также мечту Ксении из адыгейского поселка Яблоновского об игровом наборе и желание Виктории из Луганска о наборе кукольной мебели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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