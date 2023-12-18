Депутат Госдумы Ремезков исполнит мечту курганской девочки на Новый год. Видео

19 декабря 2023 в 07:16 Размер текста - 17 +

Мечта юной жительницы Кургана исполнится под Новый год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Александр Ремезков снял шары с «елки желаний», в одном из которых оказалась просьба от юной жительницы Кургана. Политик пообещал исполнить новогоднюю мечту девочки. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Десятилетней жительнице Кургана Карине поможем заниматься спортом. Она обязательно получит тот велосипед, о котором давно мечтала», — сообщил в посте Ремезков. По словам Ремезкова, его региональные помощники в Тюменской, Курганской и Омской областях привезут детям подарки на Новый год прямо домой. Он добавил, что исполнит также мечту Ксении из адыгейского поселка Яблоновского об игровом наборе и желание Виктории из Луганска о наборе кукольной мебели.

Депутат Госдумы Александр Ремезков снял шары с «елки желаний», в одном из которых оказалась просьба от юной жительницы Кургана. Политик пообещал исполнить новогоднюю мечту девочки. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Десятилетней жительнице Кургана Карине поможем заниматься спортом. Она обязательно получит тот велосипед, о котором давно мечтала», — сообщил в посте Ремезков. По словам Ремезкова, его региональные помощники в Тюменской, Курганской и Омской областях привезут детям подарки на Новый год прямо домой. Он добавил, что исполнит также мечту Ксении из адыгейского поселка Яблоновского об игровом наборе и желание Виктории из Луганска о наборе кукольной мебели.