Пермские власти реорганизуют «Автовокзал» в акционерное общество

19 декабря 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

«Автовокзал» занимается пассажирскими перевозками Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Власти Пермского края реорганизовали «Автовокзал» из государственного предприятия в акционерное общество. Несмотря на это, государство продолжит владеть 100% активов новой компании. «Пермское краевое государственное унитарное предприятие „Автовокзал“, занимающееся пассажирскими перевозками, реорганизуется в акционерное общество „Индустрия транспорта Пермского края“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Решение было принято Банком России 1 декабря. Ранее власти планировали сделать из государственного учреждения общество с ограниченной ответственностью, но это не позволило бы передать «Автовокзалу» имущество. Поэтому было выбрано АО. «Автовокзал» осуществляет пассажирские перевозки по Перми и пригородам. В собственности предприятия находятся десятки автобусов, которые осуществляют перевозки по двум городским и шести пригородным маршрутам. Ранее компания управляла автовокзалами, автостанциями и кассами в Пермском крае, но позже это все было передано ООО «Автовокзалы Прикамья» в концессию.

Власти Пермского края реорганизовали «Автовокзал» из государственного предприятия в акционерное общество. Несмотря на это, государство продолжит владеть 100% активов новой компании. «Пермское краевое государственное унитарное предприятие „Автовокзал“, занимающееся пассажирскими перевозками, реорганизуется в акционерное общество „Индустрия транспорта Пермского края“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Решение было принято Банком России 1 декабря. Ранее власти планировали сделать из государственного учреждения общество с ограниченной ответственностью, но это не позволило бы передать «Автовокзалу» имущество. Поэтому было выбрано АО. «Автовокзал» осуществляет пассажирские перевозки по Перми и пригородам. В собственности предприятия находятся десятки автобусов, которые осуществляют перевозки по двум городским и шести пригородным маршрутам. Ранее компания управляла автовокзалами, автостанциями и кассами в Пермском крае, но позже это все было передано ООО «Автовокзалы Прикамья» в концессию.