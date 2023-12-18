18 декабря 2023

Пермские власти реорганизуют «Автовокзал» в акционерное общество

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Пермь, автовокзал пермь
«Автовокзал» занимается пассажирскими перевозками Фото:

Власти Пермского края реорганизовали «Автовокзал» из государственного предприятия в акционерное общество. Несмотря на это, государство продолжит владеть 100% активов новой компании.

«Пермское краевое государственное унитарное предприятие „Автовокзал“, занимающееся пассажирскими перевозками, реорганизуется в акционерное общество „Индустрия транспорта Пермского края“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Решение было принято Банком России 1 декабря.

Ранее власти планировали сделать из государственного учреждения общество с ограниченной ответственностью, но это не позволило бы передать «Автовокзалу» имущество. Поэтому было выбрано АО.

«Автовокзал» осуществляет пассажирские перевозки по Перми и пригородам. В собственности предприятия находятся десятки автобусов, которые осуществляют перевозки по двум городским и шести пригородным маршрутам. Ранее компания управляла автовокзалами, автостанциями и кассами в Пермском крае, но позже это все было передано ООО «Автовокзалы Прикамья» в концессию.

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Власти Пермского края реорганизовали «Автовокзал» из государственного предприятия в акционерное общество. Несмотря на это, государство продолжит владеть 100% активов новой компании. «Пермское краевое государственное унитарное предприятие „Автовокзал“, занимающееся пассажирскими перевозками, реорганизуется в акционерное общество „Индустрия транспорта Пермского края“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Решение было принято Банком России 1 декабря. Ранее власти планировали сделать из государственного учреждения общество с ограниченной ответственностью, но это не позволило бы передать «Автовокзалу» имущество. Поэтому было выбрано АО. «Автовокзал» осуществляет пассажирские перевозки по Перми и пригородам. В собственности предприятия находятся десятки автобусов, которые осуществляют перевозки по двум городским и шести пригородным маршрутам. Ранее компания управляла автовокзалами, автостанциями и кассами в Пермском крае, но позже это все было передано ООО «Автовокзалы Прикамья» в концессию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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