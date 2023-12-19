Marvel уволила главного злодея киновселенной

Marvel уволила звезду сериала «Локи» Мэйджорса
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэйджорс обвиняется в преследовании бывшей девушки и нападении на нее Фото:

Американская киностудия Marvel уволила актера Джонатана Мэйджорса, который был главным злодеем киновселенной. Увольнение связано с тем, что суд признал артиста виновным в нападении на его бывшую девушку, а также в ее преследовании. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

«Marvel уволила американского актера Джонатана Мэйджорса после того, как суд признал его виновным в нападении», — говорится в журнале. Известно, что актер напал на свою бывшую девушку.

Присяжные обвинили Мэйджорса в преследовании и совершении нападения третьей степени. Сам артист не признает вину и отвергает все обвинения. Приговор актеру вынесут 6 февраля 2024 года. Ему грозит до одного года тюрьмы.

Джонатан Мэйджорс в киновселенной исполнил роль очень важного персонажа. Канг должен был стать новым масштабным злодеем. Он был опаснее самого Таноса и представлялся как угроза невероятных масштабов.

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Американская киностудия Marvel уволила актера Джонатана Мэйджорса, который был главным злодеем киновселенной. Увольнение связано с тем, что суд признал артиста виновным в нападении на его бывшую девушку, а также в ее преследовании. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter. «Marvel уволила американского актера Джонатана Мэйджорса после того, как суд признал его виновным в нападении», — говорится в журнале. Известно, что актер напал на свою бывшую девушку. Присяжные обвинили Мэйджорса в преследовании и совершении нападения третьей степени. Сам артист не признает вину и отвергает все обвинения. Приговор актеру вынесут 6 февраля 2024 года. Ему грозит до одного года тюрьмы. Джонатан Мэйджорс в киновселенной исполнил роль очень важного персонажа. Канг должен был стать новым масштабным злодеем. Он был опаснее самого Таноса и представлялся как угроза невероятных масштабов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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