Marvel уволила главного злодея киновселенной

Американская киностудия Marvel уволила актера Джонатана Мэйджорса, который был главным злодеем киновселенной. Увольнение связано с тем, что суд признал артиста виновным в нападении на его бывшую девушку, а также в ее преследовании. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.
«Marvel уволила американского актера Джонатана Мэйджорса после того, как суд признал его виновным в нападении», — говорится в
Присяжные обвинили Мэйджорса в преследовании и совершении нападения третьей степени. Сам артист не признает вину и отвергает все обвинения. Приговор актеру вынесут 6 февраля 2024 года. Ему грозит до одного года тюрьмы.
Джонатан Мэйджорс в киновселенной исполнил роль очень важного персонажа. Канг должен был стать новым масштабным злодеем. Он был опаснее самого Таноса и представлялся как угроза невероятных масштабов.
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