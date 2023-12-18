18 декабря 2023

Свердловские депутаты запретили продавать зажигалки детям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие футбольного парка в Историческом сквере Екатеринбурга, зажигалка, чм2018, чемпионат мира по футболу, сувенирная продукция
Власти полагают, что дети нюхают газ из зажигалок Фото:

Депутаты свердловского заксобрания на заседании 19 декабря в первом чтении приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков. Цель инициативы заключается в борьбе с детской токсикоманией, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Свердловская прокуратура выступила с нициативой, мотивируя это тем, что подростки вдыхают пары сжиженного углеводородного газа из зажигалок для достижения опьянения. Такое увлечение, говорят в надзорном ведомстве, за последнее время уже привело к смерти семи человек.

Все 42 присутствующих депутата на заседании единогласно поддержали законопроект. Наказание за продажу зажигалок грозит следующее: гражданам — штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 25 тысяч рублей, юрлицам — до 150 тысяч рублей. В ближайшее время пройдут еще два чтения.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты свердловского заксобрания на заседании 19 декабря в первом чтении приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков. Цель инициативы заключается в борьбе с детской токсикоманией, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Свердловская прокуратура выступила с нициативой, мотивируя это тем, что подростки вдыхают пары сжиженного углеводородного газа из зажигалок для достижения опьянения. Такое увлечение, говорят в надзорном ведомстве, за последнее время уже привело к смерти семи человек. Все 42 присутствующих депутата на заседании единогласно поддержали законопроект. Наказание за продажу зажигалок грозит следующее: гражданам — штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 25 тысяч рублей, юрлицам — до 150 тысяч рублей. В ближайшее время пройдут еще два чтения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...