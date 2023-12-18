Свердловские депутаты запретили продавать зажигалки детям

Депутаты свердловского заксобрания на заседании 19 декабря в первом чтении приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков. Цель инициативы заключается в борьбе с детской токсикоманией, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Свердловская прокуратура выступила с нициативой, мотивируя это тем, что подростки вдыхают пары сжиженного углеводородного газа из зажигалок для достижения опьянения. Такое увлечение, говорят в надзорном ведомстве, за последнее время уже привело к смерти семи человек.
Все 42 присутствующих депутата на заседании единогласно поддержали законопроект. Наказание за продажу зажигалок грозит следующее: гражданам — штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 25 тысяч рублей, юрлицам — до 150 тысяч рублей. В ближайшее время пройдут еще два чтения.
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