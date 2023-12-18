На курганской границе в Казахстан не пропустили конину

19 декабря 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Из Курганской области в Казахстан не пропустили 80 кг конины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на госгранице не пропустили автомобиль, перевозивший 80 килограммов конины в Казахстан. У продукции не оказалось ветеринарного сертификата, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Сотрудниками Россельхознадзора при взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России 18 декабря на российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“, на 464-м км трассы „Иртыш“ в Курганской области, был остановлен автомобиль, следовавший из Петуховского округа в Петропавловск в Казахстане. В автомобиле везли 80 кг конины без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №2», — говорится в сообщении ведомства. С перевозчиком была проведена беседа, в ходе которой был разъяснен порядок перемещения грузов через госграницу. Автомобиль с кониной был возвращен на место погрузки. Ранее URA.RU писало, что через курганскую границу не пропустили в Казахстан восемь лошадей. На перевозку животных отсутствовали необходимые документы. В частности, не были прописаны происхождение и эпизоотическая безопасность лошадей.

В Курганской области на госгранице не пропустили автомобиль, перевозивший 80 килограммов конины в Казахстан. У продукции не оказалось ветеринарного сертификата, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Сотрудниками Россельхознадзора при взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России 18 декабря на российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“, на 464-м км трассы „Иртыш“ в Курганской области, был остановлен автомобиль, следовавший из Петуховского округа в Петропавловск в Казахстане. В автомобиле везли 80 кг конины без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №2», — говорится в сообщении ведомства. С перевозчиком была проведена беседа, в ходе которой был разъяснен порядок перемещения грузов через госграницу. Автомобиль с кониной был возвращен на место погрузки. Ранее URA.RU писало, что через курганскую границу не пропустили в Казахстан восемь лошадей. На перевозку животных отсутствовали необходимые документы. В частности, не были прописаны происхождение и эпизоотическая безопасность лошадей.