18 декабря 2023

На курганской границе в Казахстан не пропустили конину

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
Из Курганской области в Казахстан не пропустили 80 кг конины Фото:

В Курганской области на госгранице не пропустили автомобиль, перевозивший 80 килограммов конины в Казахстан. У продукции не оказалось ветеринарного сертификата, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Сотрудниками Россельхознадзора при взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России 18 декабря на российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“, на 464-м км трассы „Иртыш“ в Курганской области, был остановлен автомобиль, следовавший из Петуховского округа в Петропавловск в Казахстане. В автомобиле везли 80 кг конины без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №2», — говорится в сообщении ведомства.

С перевозчиком была проведена беседа, в ходе которой был разъяснен порядок перемещения грузов через госграницу. Автомобиль с кониной был возвращен на место погрузки.

Ранее URA.RU писало, что через курганскую границу не пропустили в Казахстан восемь лошадей. На перевозку животных отсутствовали необходимые документы. В частности, не были прописаны происхождение и эпизоотическая безопасность лошадей.

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В Курганской области на госгранице не пропустили автомобиль, перевозивший 80 килограммов конины в Казахстан. У продукции не оказалось ветеринарного сертификата, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Сотрудниками Россельхознадзора при взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России 18 декабря на российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“, на 464-м км трассы „Иртыш“ в Курганской области, был остановлен автомобиль, следовавший из Петуховского округа в Петропавловск в Казахстане. В автомобиле везли 80 кг конины без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №2», — говорится в сообщении ведомства. С перевозчиком была проведена беседа, в ходе которой был разъяснен порядок перемещения грузов через госграницу. Автомобиль с кониной был возвращен на место погрузки. Ранее URA.RU писало, что через курганскую границу не пропустили в Казахстан восемь лошадей. На перевозку животных отсутствовали необходимые документы. В частности, не были прописаны происхождение и эпизоотическая безопасность лошадей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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