18 декабря 2023

На дороге в ХМАО ввели скоростное ограничение из-за гололеда

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, полицейская машина, полиция, гибдд, дпс
Управтодор ХМАО предупредил о скользкой дороге в Нефтеюганском районе Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО ограничили максимальную скорость движения транспорта из-за скользкой дороги. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что на подъезде к поселку Чеускино необходимо сбросить скорость до 70 км/ч.

«На автомобильной дороге „Подъезд к поселку Чеускино“ вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч. Будьте осторожны!» — предупредил управтодор. В сообщении ведомства указан дорожный знак «Скользкая дорога».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели дорожные ограничения на трассе «Югра». Для водителей установили лимит скорости в 50 км/ч.

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В Нефтеюганском районе ХМАО ограничили максимальную скорость движения транспорта из-за скользкой дороги. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что на подъезде к поселку Чеускино необходимо сбросить скорость до 70 км/ч. «На автомобильной дороге „Подъезд к поселку Чеускино“ вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч. Будьте осторожны!» — предупредил управтодор. В сообщении ведомства указан дорожный знак «Скользкая дорога». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели дорожные ограничения на трассе «Югра». Для водителей установили лимит скорости в 50 км/ч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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