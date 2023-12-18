На дороге в ХМАО ввели скоростное ограничение из-за гололеда

Управтодор ХМАО предупредил о скользкой дороге в Нефтеюганском районе
В Нефтеюганском районе ХМАО ограничили максимальную скорость движения транспорта из-за скользкой дороги. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что на подъезде к поселку Чеускино необходимо сбросить скорость до 70 км/ч.
«На автомобильной дороге „Подъезд к поселку Чеускино“ вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч. Будьте осторожны!» — предупредил управтодор. В сообщении ведомства указан дорожный знак «Скользкая дорога».
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели дорожные ограничения на трассе «Югра». Для водителей установили лимит скорости в 50 км/ч.
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