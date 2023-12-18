На дороге в ХМАО ввели скоростное ограничение из-за гололеда

19 декабря 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Управтодор ХМАО предупредил о скользкой дороге в Нефтеюганском районе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нефтеюганском районе ХМАО ограничили максимальную скорость движения транспорта из-за скользкой дороги. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что на подъезде к поселку Чеускино необходимо сбросить скорость до 70 км/ч. «На автомобильной дороге „Подъезд к поселку Чеускино“ вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч. Будьте осторожны!» — предупредил управтодор. В сообщении ведомства указан дорожный знак «Скользкая дорога». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели дорожные ограничения на трассе «Югра». Для водителей установили лимит скорости в 50 км/ч.

В Нефтеюганском районе ХМАО ограничили максимальную скорость движения транспорта из-за скользкой дороги. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что на подъезде к поселку Чеускино необходимо сбросить скорость до 70 км/ч. «На автомобильной дороге „Подъезд к поселку Чеускино“ вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч. Будьте осторожны!» — предупредил управтодор. В сообщении ведомства указан дорожный знак «Скользкая дорога». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели дорожные ограничения на трассе «Югра». Для водителей установили лимит скорости в 50 км/ч.