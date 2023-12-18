В Сургуте продают готовый бизнес KFC-авто

19 декабря 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Придорожное кафе продают за 170 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте выставили на продажу готовый бизнес KFC-авто, куда входит здание придорожного кафе и земельный участок. Информация опубликована на сайте «Авито». «Продается готовый идеальный арендный бизнес за 170 млн рублей. Объект находится на парковке гипермаркета „Магнит“ (свыше 12 000 кв. метров). Здание 330 кв. метров в собственности. Арендатор — KFC Авто/Ростикс. Долгосрочный договор аренды на 20 лет с последующей пролонгацией», — указано в сообщении. Также покупателю достанется земельный участок в 17 соток. Он предназначен для дальнейшего расширения бизнеса. Уточнить причины продажи у продавца на момент публикации не удалось. Он не ответил на телефонный звонок. URA.RU сообщало, что в Сургуте продали ТРЦ «Агора», ранее принадлежавший опальному олигарху Андрею Копайгоре. Торговый центр ушел с молотка за 750 млн рублей.

В Сургуте выставили на продажу готовый бизнес KFC-авто, куда входит здание придорожного кафе и земельный участок. Информация опубликована на сайте «Авито». «Продается готовый идеальный арендный бизнес за 170 млн рублей. Объект находится на парковке гипермаркета „Магнит“ (свыше 12 000 кв. метров). Здание 330 кв. метров в собственности. Арендатор — KFC Авто/Ростикс. Долгосрочный договор аренды на 20 лет с последующей пролонгацией», — указано в сообщении. Также покупателю достанется земельный участок в 17 соток. Он предназначен для дальнейшего расширения бизнеса. Уточнить причины продажи у продавца на момент публикации не удалось. Он не ответил на телефонный звонок. URA.RU сообщало, что в Сургуте продали ТРЦ «Агора», ранее принадлежавший опальному олигарху Андрею Копайгоре. Торговый центр ушел с молотка за 750 млн рублей.