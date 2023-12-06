В Сургуте продали торговый центр, ранее принадлежавший опальному олигарху

07 декабря 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

ТЦ «Агора» за год подешевела на 175 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) продали ТРЦ «Агора», ранее принадлежавший опальному олигарху Андрею Копайгоре. Весной прошлого года собственником торгового центра стала московская компания ООО «Гинза», но 16 марта 2023 года объект был выставлен на продажу. «Банк непрофильных активов „Траст“ продал на аукционе 100% долей ООО „Гинза“ и права требования к ООО „Гинза“, которой принадлежит торгово-развлекательный центр „Агора“ в Сургуте. Сумма сделки на открытых торгах составила 750 миллионов рублей», — указано на портале 86.ru. При этом компания «Гинза» приобрела объект весной прошлого года на 135 миллионов дороже. Изначально объект планировали продать за 834 млн рублей. Информация о том, кто стал новым владельцем, пока не озвучивается. Известно, что это частное лицо. Для уточнения информации журналист агентства направил запрос в Банк непрофильных активов «Траст». На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Гинза» выставила на продажу торгово-развлекательный центр «Агора», который ранее принадлежал Копайгоре. Компания «Комплекс- КА» (собственник «Агоры»), учредителем которой являлся Копайгора, продала объект в связи с банкротством организации.

В Сургуте (ХМАО) продали ТРЦ «Агора», ранее принадлежавший опальному олигарху Андрею Копайгоре. Весной прошлого года собственником торгового центра стала московская компания ООО «Гинза», но 16 марта 2023 года объект был выставлен на продажу. «Банк непрофильных активов „Траст“ продал на аукционе 100% долей ООО „Гинза“ и права требования к ООО „Гинза“, которой принадлежит торгово-развлекательный центр „Агора“ в Сургуте. Сумма сделки на открытых торгах составила 750 миллионов рублей», — указано на портале 86.ru. При этом компания «Гинза» приобрела объект весной прошлого года на 135 миллионов дороже. Изначально объект планировали продать за 834 млн рублей. Информация о том, кто стал новым владельцем, пока не озвучивается. Известно, что это частное лицо. Для уточнения информации журналист агентства направил запрос в Банк непрофильных активов «Траст». На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Гинза» выставила на продажу торгово-развлекательный центр «Агора», который ранее принадлежал Копайгоре. Компания «Комплекс- КА» (собственник «Агоры»), учредителем которой являлся Копайгора, продала объект в связи с банкротством организации.