18 декабря 2023

В столице ЯНАО продают куриные яйца за 700 рублей. Фото

В Салехарде стоимость трех десятков яиц достигла 700 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, упаковка, куриные яйца, расфасовка, фасованный товар
На Ямале продолжает расти стоимость куриных яиц Фото:
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В России взлетели цены на куриные яйца

В Салехарде (ЯНАО) стоимость лотка с тремя десятками куриных яиц достигла 700 рублей. Жители города сообщили в соцсети «ВКонтакте», что такая цена встретилась им в сети розничных магазинов «Магнит».

«Обычные ценники в салехардском „Магните“. Может, это родственники яиц Фаберже?» — написал житель города в сообществе «Мой Салехард». На фото, которое опубликовал аноним, указана стоимость 30 яиц — 699 рублей.

В комментариях под постом горожане высказали возмущение такой ценой продукта, предположив, что будет дешевле разводить кур-несушек самим. «Пора курей заводить», — написал Александр Гандрабура. «Растила бы сама курей, но на балконе холодно, померзнут все, жалко», — поделилась Любовь Маркова.

Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Федеральной антимонопольной службы по ЯНАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказало о том, что самый дешевый десяток куриных яиц в Салехарде (ЯНАО) можно было купить за 150 рублей. Лоток с 30 яйцами стоил 355 рублей.

В «Магните» стоимость 30 штук куриных яиц достигла 700 рублей, Салехард
В «Магните» стоимость 30 штук куриных яиц достигла 700 рублей, Салехард
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) стоимость лотка с тремя десятками куриных яиц достигла 700 рублей. Жители города сообщили в соцсети «ВКонтакте», что такая цена встретилась им в сети розничных магазинов «Магнит». «Обычные ценники в салехардском „Магните“. Может, это родственники яиц Фаберже?» — написал житель города в сообществе «Мой Салехард». На фото, которое опубликовал аноним, указана стоимость 30 яиц — 699 рублей. В комментариях под постом горожане высказали возмущение такой ценой продукта, предположив, что будет дешевле разводить кур-несушек самим. «Пора курей заводить», — написал Александр Гандрабура. «Растила бы сама курей, но на балконе холодно, померзнут все, жалко», — поделилась Любовь Маркова. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Федеральной антимонопольной службы по ЯНАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало о том, что самый дешевый десяток куриных яиц в Салехарде (ЯНАО) можно было купить за 150 рублей. Лоток с 30 яйцами стоил 355 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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