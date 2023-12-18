В Салехарде (ЯНАО) стоимость лотка с тремя десятками куриных яиц достигла 700 рублей. Жители города сообщили в соцсети «ВКонтакте», что такая цена встретилась им в сети розничных магазинов «Магнит».
«Обычные ценники в салехардском „Магните“. Может, это родственники яиц Фаберже?» — написал житель города в сообществе «Мой Салехард». На фото, которое опубликовал аноним, указана стоимость 30 яиц — 699 рублей.
В комментариях под постом горожане высказали возмущение такой ценой продукта, предположив, что будет дешевле разводить кур-несушек самим. «Пора курей заводить», — написал Александр Гандрабура. «Растила бы сама курей, но на балконе холодно, померзнут все, жалко», — поделилась Любовь Маркова.
Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Федеральной антимонопольной службы по ЯНАО. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказало о том, что самый дешевый десяток куриных яиц в Салехарде (ЯНАО) можно было купить за 150 рублей. Лоток с 30 яйцами стоил 355 рублей.
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