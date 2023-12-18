18 декабря 2023

Раскрыта причина смерти 14-летнего боксера на соревнованиях в Первоуральске

14-летний боксер в Первоуральске погиб из-за черепно-мозговой травмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Мальчика пытались спасти, но было поздно Фото:

Причиной смерти 14-летнего мальчика на соревнованиях по боксу в Первоуральске (Свердловская область) стала черепно-мозговая травма, а не проблемы с внутренними органами. Об этом рассказал источник.

«У парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа», — говорится в сообщении telegram-канала SHOT. Ранее очевидцы предполагали, что проблема связана с внутренними органами: мальчик стал терять сознание после ударов, в том числе и в область печени.

Трагедия произошла 17 декабря во время Открытого первенства по боксу в Первоуральске. Мальчик пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, но ребенка спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело. Мальчика похоронят 21 декабря в Первоуральске. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Причиной смерти 14-летнего мальчика на соревнованиях по боксу в Первоуральске (Свердловская область) стала черепно-мозговая травма, а не проблемы с внутренними органами. Об этом рассказал источник. «У парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа», — говорится в сообщении telegram-канала SHOT. Ранее очевидцы предполагали, что проблема связана с внутренними органами: мальчик стал терять сознание после ударов, в том числе и в область печени. Трагедия произошла 17 декабря во время Открытого первенства по боксу в Первоуральске. Мальчик пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, но ребенка спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело. Мальчика похоронят 21 декабря в Первоуральске. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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