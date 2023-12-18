Происшествия Раскрыта причина смерти 14-летнего боксера на соревнованиях в Первоуральске 14-летний боксер в Первоуральске погиб из-за черепно-мозговой травмы 19 декабря 2023 в 12:25 Размер текста - 17 + Мальчика пытались спасти, но было поздно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Причиной смерти 14-летнего мальчика на соревнованиях по боксу в Первоуральске (Свердловская область) стала черепно-мозговая травма, а не проблемы с внутренними органами. Об этом рассказал источник. «У парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа», — говорится в сообщении telegram-канала SHOT. Ранее очевидцы предполагали, что проблема связана с внутренними органами: мальчик стал терять сознание после ударов, в том числе и в область печени. Трагедия произошла 17 декабря во время Открытого первенства по боксу в Первоуральске. Мальчик пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, но ребенка спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело. Мальчика похоронят 21 декабря в Первоуральске. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU. Причиной смерти 14-летнего мальчика на соревнованиях по боксу в Первоуральске (Свердловская область) стала черепно-мозговая травма, а не проблемы с внутренними органами. Об этом рассказал источник. «У парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа», — говорится в сообщении telegram-канала SHOT. Ранее очевидцы предполагали, что проблема связана с внутренними органами: мальчик стал терять сознание после ударов, в том числе и в область печени. Трагедия произошла 17 декабря во время Открытого первенства по боксу в Первоуральске. Мальчик пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, но ребенка спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело. Мальчика похоронят 21 декабря в Первоуральске. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям