Раскрыта причина смерти 14-летнего боксера на соревнованиях в Первоуральске

Причиной смерти 14-летнего мальчика на соревнованиях по боксу в Первоуральске (Свердловская область) стала черепно-мозговая травма, а не проблемы с внутренними органами. Об этом рассказал источник.
«У парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа», — говорится в сообщении telegram-канала SHOT. Ранее очевидцы предполагали, что проблема связана с внутренними органами: мальчик стал терять сознание после ударов, в том числе и в область печени.
Трагедия произошла 17 декабря во время Открытого первенства по боксу в Первоуральске. Мальчик пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, но ребенка спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело. Мальчика похоронят 21 декабря в Первоуральске. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.
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