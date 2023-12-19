Hyundai Motor продает российский завод в Петербурге

Корейская компания Hyundai Motor приняла решение продать свой российский завод в Санкт-Петербурге. Детали контракта по продаже доли обсуждаются с компанией ООО «Арт-Финанс». Об этом сообщает Yonhap.
«Продажа ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге. <…> Покупателем выступила российская фирма ООО «Арт-Финанс», — передает
Ранее сообщалось, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге продлил режим простоя. Предприятие не будет работать минимум до 31 декабря 2023 года. В петербургском Центре занятости населения заявили, что в вынужденных отпусках находятся 502 человека, передает «Национальная служба новостей».
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