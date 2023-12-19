Hyundai Motor продает российский завод в Петербурге

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Автосалоны. Екатеринбург, автосалон, хендай
Детали контракта обсуждаются с «Арт-Финанс» Фото:

Корейская компания Hyundai Motor приняла решение продать свой российский завод в Санкт-Петербурге. Детали контракта по продаже доли обсуждаются с компанией ООО «Арт-Финанс». Об этом сообщает Yonhap.

«Продажа ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге. <…> Покупателем выступила российская фирма ООО «Арт-Финанс», — передает агентство. В мае 2023 года эта же фирма купила бизнес Volkswagen в России.

Ранее сообщалось, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге продлил режим простоя. Предприятие не будет работать минимум до 31 декабря 2023 года. В петербургском Центре занятости населения заявили, что в вынужденных отпусках находятся 502 человека, передает «Национальная служба новостей».

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Корейская компания Hyundai Motor приняла решение продать свой российский завод в Санкт-Петербурге. Детали контракта по продаже доли обсуждаются с компанией ООО «Арт-Финанс». Об этом сообщает Yonhap. «Продажа ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге. <…> Покупателем выступила российская фирма ООО «Арт-Финанс», — передает агентство. В мае 2023 года эта же фирма купила бизнес Volkswagen в России. Ранее сообщалось, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге продлил режим простоя. Предприятие не будет работать минимум до 31 декабря 2023 года. В петербургском Центре занятости населения заявили, что в вынужденных отпусках находятся 502 человека, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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